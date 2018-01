Nuovi screenshot di Hokuto Ga Gotoku dedicati a minigiochi e location

Kingdom Hearts III : ecco dei Nuovi screenshot trapelati in rete : Kingdom Hearts III è uno dei titoli più attesi di questa nuova generazione videoludica, e ora abbiamo la possibilità di vedere alcune nuove immagini di gioco trapelate in rete e riportate da Gematsu.Gli screenshot sono emersi dai forum di Kingdom Hearts Insider, mentre altri provengono dai forum di ResetEra. Potete vederli qui di seguito.Kingdom Hearts III è previsto per PlayStation 4 e Xbox One nel 2018, lo state attendendo anche voi?Read ...

Nuovi screenshot di Code Vein mostrano Yakumo - Louis e altro grazie a Famitsu : L'ultimo numero di Famitsu ci ha mostrato Nuovi screenshot dedicati a Code Vein, il nuovo videogioco JRPG targato Bandai Namco con meccaniche da soulslike. Le immagini, estrapolate dal magazine, sono disponibili in basso, insieme ad alcune nuove informazioni su personaggi e trama di gioco. Dalle informazioni che arrivano dalla rivista Giapponese apprendiamo che il nostro eroe protagonista avrà l'abilità di rivivere i ricordi e rigenerarsi ...

Far Cry 5 : rilasciati dei Nuovissimi screenshot del gioco : Ubisoft ha deciso bene di condividere con i fan un set di nuovi screenshot di Far Cry 5, riporta DSOgaming.Queste nuove immagini mostrano alcuni personaggi, ambienti e animali presenti in gioco. Far Cry 5 è atteso per il 27 marzo e promette di presentare il più grande numero di armi e veicoli che sia mai stato raggiunto in un Far Cry. I giocatori potranno inoltre esplorare liberamente, in pieno stile della serie, sia le terre che i cieli di Hope ...

Code Vein si mostra in una caterva di Nuovi screenshot in alta definizione : Grazie alle pagine dell'ultimo numero di Famitsu, Bandai Namco ha diffuso tantissimi nuovi screenshot in alta definizione di Code Vein, il nuovo action RPG soulslike attualmente in sviluppo. Le immagini sono disponibili di seguito, insieme a tanti dettagli sul titolo targato Bandai. Vediamo negli screenshot di Code Vein Nikola, fratello più giovane di Mia Karnstein, che si copre le spalle a vicenda con la sorella nelle terre desolate di Vein. ...