Nuove Acque | Nicola Carini Fdi chiede chiarezza sul voto del Comune di Cortona

Potere al Popolo : vergognosa la proroga a Nuove Acque Interessi e diktat di partito più forti della democrazia : ... un modello tecnicamente misto (pubblico e privato) figlio di una insana commistione tra politica, enti sussidiari, grandi colossi privati e mondo della finanza. Un sistema nato appositamente per ...

Arturo Bibbiena e Poppi : 'Il prolungamento della concessione a Nuove Acque e le incoerenze della politica' : ... rinviando le scelte delicate a dopo che i cittadini si sono espressi nella cabina elettorale (vedi le posizioni del Comune di Arezzo) Altro colpo alla credibilità della politica ed alla trasparenza ...

Nuove Acque - centro destra contro la proroga. Ghinelli e Forza Italia pensano ad azioni legali : ... soprattutto per i cittadini che rappresentiamo siamo oggi, ancora una volta, a discutere di una volontà e di una decisione politica, riconducibile ad un partito in particolare, il Pd, che non va ...

Nuove Acque - le reazioni politiche di Potere al Popolo e Liberi e Uguali. Bardelli : 'Estra? Prima gli interessi dei cittadini' : ...testa e rappresentino il volere dei propri concittadini disobbedendo alle direttive impartite dai partiti e/o dai vari centri di Potere.' Si sofferma a fare i conti invece la compagine politica di ...

Proroga a Nuove Acque - le categorie economiche dicono no : 'Una nuova gara farà bene a tutti'. Giovedì l'assemblea dei sindaci : Si terrà Giovedì prossimo l'assemblea territoriale dei sindaci che ha all'ordine del giorno la richiesta di Proroga di tre anni della concessione del servizio idrico a Nuove Acque. Il tema è caldo e ...

Il Comune di Sansepolcro contro la proroga della concessione a Nuove Acque dal 2024 al 2027 : ... ai vertici dell'AIT sono evidentemente graditi solo i comuni che sottostanno alle disposizioni dei gestori e agli ordini di scuderia di una certa parte politica". "Ci sembra davvero fuori luogo " ...

Bolletta + 5% - concessione fino al 2027. Le mosse di Nuove Acque non piacciono al comitato : ecco perché : La stangata tutta aretina che scatterà dal 1 gennaio è quella del servizio idrico. Oltre alle bollette di luce, gas e i pedaggi autostradali ci sarà anche un + 5% nella Bolletta dell'acqua. 'Ciò non è ...

Nuoto - Gregiorio Paltrinieri e l’accoppiata 1500 sl-10 km in acque libere. Nuove conferme ed attese per il 2018 : Il 2018 anno di conferme e verifiche per Gregorio Paltrinieri. Il due volte campione del mondo dei 1500 stile libero, oro olimpico a Rio 2016 ed europeo a Londra nello stesso anno, è pronto per rituffarsi nella piscina di Melbourne per completare la sua esperienza semestrale in Australia. Un virus influenzale ha ritardato la sua partenza alla volta dell’emisfero australe ma non sarà certo uno stato febbrile transitorio a far recedere dai ...

