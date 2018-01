Non riesci a dormire? Fare la lista delle cose da fare può aiutare

: RT @FmMosca: Ciò che fa paura a #UE è la capacità di RESILENZA di noi italiani ??LO INVADI DI NIGERIANI & C ??DISTRUGGI MERCATO INTERNO CON… - QuestoTizio : RT @FmMosca: Ciò che fa paura a #UE è la capacità di RESILENZA di noi italiani ??LO INVADI DI NIGERIANI & C ??DISTRUGGI MERCATO INTERNO CON… - ProudKlainer_21 : RT @ursulalala3331: Darren Criss è proprio bravissimo, è inquietantemente affascinate in questo ruolo, sai che è cattivo, che sta compiendo… - AdryAna4ever : Ma più vai avanti e più quei sentieri ti sembrano familiari,hanno il sentore di "Casa". Lasci il tuo guscio, ti dis… - Gigino51 : RT @ottogattotto: #Giachetti : " #Dalema , tu ci vieni a dire non facciamoci del male? Il problema non è che ci facciamo del male, caro Mas… - anto4261 : RT @laura_ceruti: @virginiaraggi @Roma E le bancarelle ai Tredicine? E la mafia di Ostia, e l'Atac in fallimento e la mondezza che non ries… -

Leggi la notizia su laragnatelanews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Chi soffre d’insonnia comprende benissimo quanto riuscire a, la notte, può essere complicato, costringendo spesso a rigirarsi nel letto per ore o alzarsi più volte per tentare di conciliare il sonno, azione che in alcuni casi può trasformarsi in una vera e propria impresa. Una cosa del genere, purtroppo, può accadere anche a quei fortunati che non hanno mai sofferto d’insonnia, magari a causa di preoccupazioni personali o di lavoro. In ogni caso la carenza di sonno ha inevitabilmenteconseguenze che comprendono anche la difficoltà a concentrarsi, il giorno dopo, ed è per questo che la cosa migliore daè trovare una soluzione. Se contare le pecore non dovesse servire, da una ricerca condotta negli USA arriva un’alternativa molto semplice che potrebbea conciliare il sonno. La risposta è provare a scrivere unadail ...