Non è mai troppo tardi per le belle iniziative

M5S - Di Maio a Radio24 : “L’attacco di De Benedetti? Lo metto nel curriculum”. “Caos Parlamentarie? Non è vero” : “Hanno detto a me per anni che eterodiretto da Grillo: ma è Renzi che è eterodiretto da De Benedetti, che del resto ha avuto sempre la tessera numero uno del Pd“. Così Luigi Di Maio intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino a Radio24. Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha poi risposto alle domande sul caos parlamentarie: “Ogni volta che il M5s fa le parlamentarie leggo sui giornali caos, incapacità, quando i partiti ...

Papa Francesco sposa una coppia in aereo : Non era mai successo prima : Matrimonio ad alta quota. Papa Francesco non smette di stupire e in volo da Santiago a Iqique, in Cile, ha sposato due assistenti di volo della compagnia aerea Latam. Carlos, di 41 anni, e Paula, di 39, avrebbero dovuto sposarsi in chiesa nel 2010...

Dolores O'Riordan - il messaggio d'addio del fidanzato : "Il mio cuore è spezzato e Non potrà mai più ripararsi" : Ha atteso qualche giorno, ora è arrivato anche il suo messaggio. Olé Koretsky - fidanzato di Dolores O'Riordan, storica voce dei Cranberries che se n'è...

Lazio - Lombardi (M5s) : assenza di Di Maio? Non poteva essere qua : Roma, 18 gen. (askanews) L'assenza oggi alla Pisana di Luigi Di Maio? 'In campagna elettorale abbiamo dei calendari molto fluidi, quindi non è potuto essere qua'. Così la candidata del Movimento 5 ...

Elezioni - Richetti : “Gentiloni? Impegnato in tutta Italia Non solo in un collegio. Boschi? Mai indagata” : “La legge elettorale ci impone di mettere i migliori i collegi, certo è che tutti i circoli Pd dalla Val d’Aosta alla Sicilia vorranno Gentiloni in campagna elettorale, e magari farlo impegnare solo in un collegio non è magari la scelta più adeguata ma vedremo. Boschi? Verrà utilizzata al meglio, non è stata mai indagata e ha fatto sempre interesse del paese, verrà impiegata al meglio. Invece di impelagarci in discussioni come quelle ...

Gene Gnocchi - Claretta Petacci e il maiale - rivolta a destra. 'Boldrini - perché Non...?' - il brutto sospetto : L'amante di Benito Mussolini è stata paragonata al maiale che razzola tra i rifiuti a Roma, protagonista di una polemica politica innescata da Giorgia Meloni contro l' amministrazione Raggi .

Parlamentarie M5s - polemiche in rete degli esclusi. Ma Di Maio : “Nostre liste partecipate e Non bloccate” : Quando manca poco alla chiusura del secondo giorno di votazioni e in attesa di scoprire se le elezioni saranno prorogate di un giorno ancora, continuano le polemiche dei centinaia di esclusi in tutta Italia alle Parlamentarie. Gli iscritti M5s stanno infatti votando per scegliere i candidati che andranno in lista alle prossime elezioni, ma a tenere banco sono soprattutto le lamentele di tutti coloro che, pur avendo i requisiti, non sono stati ...

Pd candida Casini - il “Non lo fate” di Cuperlo. Ma c’è già il sigillo di Orfini : “Dal PCI in poi mai stati minoritari” : “Casini candidato dal Pd a nel collegio uninominale a Bologna? Non accadrà e do un suggerimento al mio partito: evitiamolo”. Così Gianni Cuperlo entrando alla direzione del Partito Democratico al Nazareno. Peccato che sia già tutto deciso. Nella giornata di ieri il Presidente del Pd Matteo Orfini commentava la candidatura come cosa fatta. “Casini fa il centro in una coalizione di centro-sinistra”, spiegava ai microfoni de ...

Rifiuti Roma - Raggi : "Il maiale postato da Meloni è dei Casamonica". La proprietaria : "Non fa male a nessuno" : La foto del suino, postata su Facebook dalla leader di Fratelli d'Italia mentre rovista tra i Rifiuti, aveva rinfocolato la polemica sui Rifiuti nella...

Detroit 2018 - il trionfo del “Buy American”. Tutte le auto che in Europa Non vedremo mai – FOTO : E col celebre “Make America Great Again” che Donald Trump ha preso residenza alla Casa Bianca. Dall’altra parte dell’Atlantico sono un po’ fissati con le cose grandi e grosse: dai menù king-size dei fast food, alla celebre revolver 44 Magnum dell’ispettore Callaghan, passando per i motori da oltre 8 litri di cilindrata. Naturalmente l’industria dell’auto è da sempre allineata a questa tendenza e sforna milioni di suv, truck e pick-up ...

CRISTIANI PERSEGUITATI/ Iraq - il ritorno a casa di Helda : Non abbiamo mai smesso di credere nell'aiuto di Dio : I CRISTIANI fuggiti dall'Isis cominciano a tornare nelle loro case in Iraq, ma c'è ancora paura di essere PERSEGUITATI in futuro. Il racconto di una bambina di 10 anni(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:10:00 GMT)

Raggi a Meloni : così Non si fa politica - maiale in strada era dei Casamonica : (Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2018 Raggi a Meloni cosi' no si fa La Sindaca di Roma Virginia Raggi attacca la leader di Fdi Giorgia Meloni, che aveva postato nei giorni scorsi la foto di un maiale ...

"The Pink Floyd Exhibition : Their Mortal Remains" - la mostra al Macro di Roma. Roger Waters : "Non penso al passato - guardo al futuro" : In un'atmosfera piuttosto caotica, Nick Mason e Roger Waters hanno inaugurato oggi al Macro di Roma "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", la mostra dedicata alla storia dei Pink Floyd che aprirà i battentivenerdì 19 gennaio e rimarrà aperta al pubblico fino al primo luglio. Al tavolo con Mason e Waters anche la sindaca Virginia Raggi e il vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo e Innocenzo Cipolletta, ...