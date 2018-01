NoiPa cedolino gennaio | news 18 1 | online entro stasera

NoiPa cedolino GENNAIO 2018/ Stipendi Pa : ci sarà un ritardo nei pagamenti (ultime notizie) : NOIPA CEDOLINO GENNAIO 2018: il pagamento degli Stipendi Pa, ancora attesa per erogazione e accredito nel primo mese del nuovo anno. ritardo nei pagamenti ed emissioni speciali(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:45:00 GMT)

NoiPa cedolino gennaio 2018/ Pagamento stipendi Pa : le domande dei supplenti (ultime notizie) : NoiPa cedolino gennaio 2018: il Pagamento stipendi nella Pa, data accredito e ritardi nelle comunicazioni. Il nodo-arretrati, il pin ricevuto e tutte le ultime notizie di oggi 16 gennaio(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:02:00 GMT)

NoiPa cedolino GENNAIO 2018/ Pagamento stipendi Pa : ecco come ricevere il pin (ultime notizie) : NOIPA CEDOLINO GENNAIO 2018: il Pagamento stipendi nella Pa, data accredito e ritardi nelle comunicazioni. Il nodo-arretrati, il pin ricevuto e tutte le ultime notizie di oggi 16 GENNAIO(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:47:00 GMT)

NoiPa cedolino gennaio 2018/ Pagamento stipendi Pa : data accredito e arretrati (ultime notizie) : NoiPa Cedolino gennaio 2018: il Pagamento stipendi nella Pa, data accredito e ritardi nelle comunicazioni. Il nodo-arretrati, i conguagli e tutte le ultime notizie di oggi 15 gennaio(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 16:33:00 GMT)

NoiPa - notizie 12 dicembre : terminali bloccati - ritardi nel cedolino? : Oggi 12 dicembre 2017, il sito NoiPA risulta ad alcuni momentaneamente irraggiungibile. Proprio oggi che secondo l’avviso ufficiale, i cedolini si dovrebbero iniziare a caricare. Alcuni hanno chiamato l’assistenza per chiedere notizie dei cedolini, e gli è stato risposto che i terminali sono bloccati, per cui meglio richiamare nel pomeriggio per avere notizie. Insomma, inutili […] L'articolo NoiPA, notizie 12 dicembre: terminali bloccati, ...

NoiPa - notizie 12 dicembre : terminali bloccati - ritardi nel cedolino? : Oggi 12 dicembre 2017, il sito NoiPA risulta ad alcuni momentaneamente irraggiungibile. Proprio oggi che secondo l’avviso ufficiale, i cedolini si dovrebbero iniziare a caricare. Alcuni hanno chiamato l’assistenza per chiedere notizie dei cedolini, e gli è stato risposto che i terminali sono bloccati, per cui meglio richiamare nel pomeriggio per avere notizie. Insomma, inutili […] L'articolo NoiPA, notizie 12 dicembre: terminali bloccati, ...

NoiPa cedolino dicembre 2017 : quando sarà caricato lo stipendio? Video : Arrivato dicembre 2017, per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione è arrivato anche il momento di sapere la data precisa del quando saranno caricati i cedolini [Video]di questo mese in modo da poter sapere in modo preciso a quanto ammontera' il proprio stipendio. Il mese di dicembre inoltre prevede anche l'erogazione della tredicesima che rispetto agli altri anni sara' più consistente di circa 20 euro, per questo motivo i cedolini da ...

NoiPa - date cedolino e accredito dicembre 2017 : comunicato ufficiale : Noipa comunicata la data di visibilità del cedolino di dicembre 2017 e quella del relativo accredito, con un comunicato ufficiale visualizzabile anche dalla pagina Facebook. Di seguito lo riportiamo in versione integrale. Pubblicazione cedolino Noipa dicembre 2017 “Il cedolino della rata di dicembre 2017, per tutti i dipendenti ad eccezione del personale delle aziende sanitarie, […] L'articolo Noipa, date cedolino e accredito ...

NoiPa - ultime notizie 20/11 : messaggio sulla consultazione del cedolino : Un nuovo messaggio di Noipa sulla pagina Facebook spiega la procedura da seguire per la consultazione dei vecchi cedolini. “Il cedolino dello stipendio resta online per 15 mesi a partire dalla data di pubblicazione. Ti suggeriamo quindi di scaricare periodicamente una copia dei documenti dal portale e di salvare regolarmente i file sul Pc o […] L'articolo Noipa, ultime notizie 20/11: messaggio sulla consultazione del cedolino ...

NoiPa - cedolino novembre 2017 : data ufficiale per la disponibilità : Noipa rende disponibile il cedolino dello stipendio di novembre 2017 a partire da giorno 18. A renderlo noto è lo stesso portale, con un comunicato ufficiale. Il comunicato recita: “Il cedolino della rata di novembre 2017, per tutti i dipendenti ad eccezione del personale delle aziende sanitarie, sarà disponibile a partire da sabato 18 novembre. […] L'articolo Noipa, cedolino novembre 2017: data ufficiale per la disponibilità ...