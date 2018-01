Neymar-Real Madrid? Parla l’agente del brasiliano e chiude il ‘caso’ sulla clausola

Real Madrid - si cambia : via Ronaldo e il resto della BBC - dentro Neymar e non solo : ... ha bisogno di una boccata di aria nuova, anche se questo significa rinunciare al giocatore, insieme a Lionel Messi , più forte e decisivo del mondo. Una scelta dolorosa, ma ponderata, che ...

Real Madrid - Rivoluzione a giugno. Caccia a Neymar - Salah - Hazard e Icardi : Real Madrid, Rivoluzione a giugno. Caccia a Neymar, Salah, Hazard e Icardi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid – Neymar, Salah, Hazard, Icardi e Lewandowsky. Il Real Madrid, secondo i giornali spagnoli, dopo aver praticamente detto addio alla Liga. Con un distacco siderale dal Barcellona a +19 (anche se i blancos hanno una partita in meno) ...

Real Madrid - Icardi-Neymar per la prossima stagione. Addio a CR7 : Real Madrid, Icardi-Neymar per la prossima stagione. Addio a CR7 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, Icardi-Neymar- Affari in stile fantacalcio, ma che potrebbero assumere connotati da mercato autentico. Il Real Madrid, come riportato dai colleghi del “Corriere dello Sport”, sarebbe pronto a far partire l’assalto a Mauro Icardi in ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - follia Real per Neymar - El Shaarawy tentato dalle sirene inglesi : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

La crisi Real e l'addio di Neymar - a tutto Rakitic : 'qui al Barça c'è vita anche senza di lui' : Ivan Rakitic ha parlato dell'addio di Neymar, sottolineando come il Barcellona abbia metabolizzato bene la partenza del brasiliano LaPresse/Efe ' Avrei preferito che Neymar rimanesse ma bisogna andare ...

Real Madrid Neymar/ 400 milioni potrebbero non bastare - Emery : vogliono destabilizzarci : Real Madrid Neymar, 400 milioni potrebbero non bastare, PSG è questione di orgoglio. Il club spagnolo vorrebbe assicurarsi la stella della nazionale brasiliana ma…(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:54:00 GMT)