NBA | Warriors inarrestabili in trasferta Atlanta vince ancora

NBA - Warriors troppo forti - Cavaliers ancora sconfitti : I Golden State Warriors (36-9) infliggono la quarta sconfitta consecutiva ai Cleveland Cavaliers (26-17) passando per 118-108 alla Quicken Loans Arena. Nella sfida che è stata la finale Nba degli ...

NBA - Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 108-118 - Durant 32 punti : Nemmeno l'acqua fredda negli spogliatoi è riuscita a fermare Golden State. I Warriors escono da Cleveland con la 13ª vittoria di fila fuori casa, 118-108, e la certezza di essere ad ora nettamente ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Timberwolves straripanti - bene anche Wizards - Pelicans e Pacers! : Semplicemente strabiliante! Questo ritengo sia l’aggettivo perfetto per descrivere il secondo weekend di gennaio della NBA Regular Season 2017/18! Come al solito ci sono state partite alquanto sorprendenti e match che si sono combattuti sino all’ultimo decimo di secondo. Quindi senza ulteriore indugio andiamo a scoprire i risultati di queste sfide della NBA Regular Season partendo dalle 12 giocate sabato. Nette vittorie in trasferta ...

NBA risultati : per LeBron altro disastro - Warriors e TWolves a tutta : Cleveland e LeBron James continuano a cadere. A Indianapolis i Cavs hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva, stavolta sprecando un vantaggio di 22 punti e con King James incapace per tre volte ...

NBA 2017-2018 : Cavaliers in crisi - ko anche a Indiana. Volano Warriors e Rockets - Towns trascina i Wolves : Terza sconfitta consecutiva, settimo passo falso nelle ultime nove partite. Il ruolino di marcia dei Cleveland Cavaliers è il segnale di una crisi che non si arresta neanche nel corso dell’ultima notte NBA. I Cavs escono sconfitti 97-95 dal Bankers Life Fieldhouse ad opera degli Indiana Pacers, abili nel ribaltare un match che nel finale sembrava segnato e nel consolidare la propria posizione in zona playoff. A decidere il match è il ...

NBA Regular Season 2017/18 : Curry guida sempre più in vetta gli Warriors - volano anche Timberwolves e Pacers! : L’NBA Regular Season 2017/18 ci ha regalato grande spettacolo anche in questi tre gironi e i protagonisti sono stati numerosi. Su tutti spicca Steph Curry, autore di un rientro dall’infortunio semplicemente sensazionale (5 partite consecutive sopra 25 punti). Inoltre le sorprese non sono mancate e quindi senza ulteriore indugio andiamo ad analizzare tutte le partite di questi giorni, partendo dall’ultima giocata sabato ...

NBA 2017-2018 : Curry superbo - Warriors inarrestabili! I Cavs crollano a Minnesota - Raptors ok all’overtime : Una notte NBA vietata ai deboli di cuore. L’equilibrio regna sovrano negli otto match in programma, ma la supremazia dei Golden State Warriors non è in discussione. I detentori del titolo superano 124-114 i Denver Nuggets alla Oracle Arena, infilando la quinta vittoria consecutiva e consolidando il primato nella Western Conference grazie alla consueta prova mostruosa di Steph Curry, autore di 32 punti e 9 assist con 9/17 dal campo e 5/10 ...

NBA - Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 96-119 : Uno strepitoso Stephen Curry guida i Warriors alla vittoria per 121-105 sul parquet dei Clippers. Il 2 volte MVP fa capire sin dall'avvio di essere in serata magica: 17 punti nei primi 8', 29 alla ...

NBA - L.A. Clippers-Golden State Warriors : SEGUI IL LIVE : Ci sono delle assenze importanti, sia da una parte che dall'altra, nella sfida dello Staples Center ma di fronte si trovano due squadre almeno "tecnicamente" in grande forma: i Clipprs devono ...

NBA Regular Season 2017/18 : Warriors e Celtics continuano a comandare le Conference - bene anche Thunder e Raptors! : Se l’epifania porta via tutte le feste, certamente non porta via il grande spettacolo dell’NBA Regular Season 2017/18. Anzi, ormai siamo nel vivo di questa stagione che anche in questa tre giorni non ha smesso di farci divertire. Andiamo allora a scoprire tutti i risultati delle partite di questa NBA Regular Season, partendo dalle 12 giocate nella giornata di giovedì. Iniziamo dalle prime delle classe. I Celtics grazie a un ...

NBA - Houston Rockets-Golden State Warriors 114-124 : - Un anno di sport: il 2017 dell'NBA LA PARTITA - Gordon e Iguodala titolari al posto dei grandi assenti. E Gordon scatenato con 13 punti nel 1° quarto, ad alto punteggio, chiuso sul 37-33 per i ...

NBA 2017-2018 : Warriors sempre più padroni a Ovest - Rockets ko! Westbrook e George trascinano i Thunder : Warriors sempre più padroni della Western Conference. I detentori del titolo NBA espugnano il Toyota Center, superando 114-124 gli Houston Rockets al termine di un match estremamente equilibrato e deciso dall’allungo piazzato nell’ultimo quarto. La sfida tra le prime due compagini dell’Ovest rischiava di essere in tono minore a causa dell’assenza congiunta di Kevin Durant e James Harden, due tra le stelle più fulgide ...

NBA : Bob Myers - l'uomo fuori campo dei Golden State Warriors : I due, Myers e Lavin, s'incontrano quando il primo, tra le altre cose studente modello, visita il campus dopo aver scelto la facoltà di economia per meri motivi accademici. Alla richiesta d'...

NBA - la magia di Curry salva i Warriors. Okc passeggia - Houston corre ancora : ... Embiid 21; rimbalzi: Embiid 11; assist: Embiid, Simmons, Redick, McConnell 4 San Antonio: Mills 26 (3/6, 4/11 da 3, 8/8 tl), Aldridge 24; rimbalzi: Aldridge 14; assist: Gasol 4 Un anno di sport: il ...