NBA Trade Rumors | Deandre Jordan verso Houston

: Cavaliers sarà effettuata una trade prima della deadline: i nomi - NBAPassion_com : Cavaliers sarà effettuata una trade prima della deadline: i nomi - SportandoIT : I Cavaliers faranno sicuramente una mossa prima della trade deadline? - GazzettaNBAit : #MercatoNBA Cosa potrebbero ricavare gli Orlando Magic da una di queste trade? - DelbonoRoberto : RT @ZenoPisani: La mia intervista con @marcobelinelli per @SkySport dove parliamo del suo futuro e la trade deadline, i tiri liberi, la su… - NBAPassion_com : Cavaliers cedere la scelta dei Nets per una trade? I nomi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Le voci di una possibileriguardantesi susseguono da ormai vari mesi a questa parte, questa però è la prima volta che il suo nome viene associato a quello degliRockets di coach Mike D’Antoni. La notizia è trapelata dopo la partita tra i Clippers e i Rockets, partita caratterizzata da un clima molto teso. Secondo Stephen A. Smith, giornalista ESPN,avrebbe appunto dichiarato il suo interessamento per unache lo porti nella città Texana.È una notizia che in realtà può non sorprendere perchéproviene dalla zona diha giocato per il college Texas A&M e ha già condiviso lo spogliatoio con Chris Paul le scorse stagioni....