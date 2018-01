NBA | San Antonio Spurs | Kawhi Leonard fuori ' a tempo indeterminato'

NBA - Belinelli trascina Atlanta a San Antonio : Clkeveland (Stati Uniti), 16 gennaio 2018 – Dalla notte di Natale in cui i Golden State Warriors vinsero il primo, attesissimo, scontro stagionale con i Cleveland Cavalier s è iniziata la lunga crisi ...

NBA - Atlanta-San Antonio 102-99 - 10 punti per Belinelli : Gli Hawks grazie ad una ripresa più che buona fanno lo sgambetto agli Spurs. Atlanta, guidata dalla coppia Ilyasova-Schroder, vince 102-99. 10 punti in 21' per Marco Belinelli, che dopo aver saltato ...

NBA - Atlanta Hawks-San Antonio Spurs : segui il LIVE dalle 21 : Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Da un lato gli intramontabili San Antonio Spurs, vincenti anche in questa turbolenta prima metà di stagione piena zeppa di infortuni (al momento sono terzi a ...

NBA - ancora un pesante ko per Cleveland : (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Solo quattro incontri ma tanto spettacolo e qualche sorpresa nella notte Nba. Il risultato più clamoroso, soprattutto nelle dimensioni, è quello di Toronto, dove i Raptors ...

ROMA, 12 GEN - Solo quattro incontri ma tanto spettacolo e qualche sorpresa nella notte Nba. Il risultato più clamoroso, soprattutto nelle dimensioni, è quello di Toronto, dove i Raptors hanno messo ...

Basket - NBA stop per San Antonio e Oklahoma City - ancora un ko per Belinelli : NEW YORK " Domenica amara nella regular season Nba per San Antonio e Oklahoma City, due delle corazzate della Western Conference, entrambe costrette a mordere il freno nei rispettivi impegni esterni. ...

Basket - Alessandro Gentile : “Contento del ritorno in Nazionale. A Bologna sono rinato - la NBA un sogno. Mancano le Coppe” : Alessandro Gentile sta attraversando un momento di forma pazzesco, con la Virtus Bologna sembra essere rinato e contro Varese ha realizzato 32 punti (suo massimo in carriera). Il giocatore ha esordito così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Fa piacere giocare bene, ma alla fine conta vincere“. Il giocatore è tornato a giocare in Nazionale dove sarà una pedina fondamentale per il prossimo futuro: “sono ...

NBA 2017-2018 : vittorie per San Antonio e Los Angeles Clippers. Bene Detroit e Denver : Otto le partite della notte NBA. Si confermano la terza forza della Western Conference i San Antonio Spurs, che superano in casa 109-97 i Brooklyn Nets grazie ai 21 punti di Kawhi Leonard e alla doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi di Pau Gasol. Agli ospiti non bastano i 18 punti, uscendo dalla panchina, di Caris LeVert e i 15 di Allen Crabbe. Restando sempre ad ovest netta vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Sacramento Kings per ...

NBA : Atlanta sorride contro Miami - Clippers battuti a San Antonio : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 109-91 IL TABELLINO "Basterebbe prendere esempio dagli Spurs", avrà pensato per la millesima volta nella sua carriera coach Rivers uscendo sconfitto dal parquet di San ...

NBA - San Antonio-Boston 105-102 : A San Antonio di questi tempi c'è la neve. Le cose insolite finiscono qui. Gli Spurs sono i soliti: battono 105-102 Boston, la squadra arrivata in Texas col miglior record Nba, e lo fanno nel segno di ...

NBA 2017-18 : Indiana ferma la striscia dei Cavs - San Antonio batte Boston con una tripla di Ginobili allo scadere : Otto le partite giocate nel corso dell’ultima nottata NBA, in cui non sono assolutamente mancate sorprese. Si interrompe a Indianapolis, infatti, la straordinaria striscia di vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers, fermatisi a 13. Al Bankers Life Fieldhouse, LeBron James e compagni non riescono a battere i padroni di casa, guidati da un Victor Oladipo che in questa stagione sta trovando la propria vera dimensione. Sono 33 i punti per ...

NBA 2017-2018 : Golden State vince con le sue stelle. Successi per Toronto e San Antonio. Paul George trascina OKC : Otto gli incontri disputati nella notte NBA con risultati importanti in termini di classifica. Riepiloghiamo quanto accaduto. I Golden State Warriors hanno vinto per 133-112 in casa degli Orlando Magic. Un incontro mai in discussione in favore dei campioni in carica, che hanno messo in campo una prestazione di squadra notevole, chiudendo l’incontro con ben 46 assist su 55 canestri segnati. I migliori realizzatori sono stati ovviamente le ...