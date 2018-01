Napoli - la sfida della babygang : roghi a Fuorigrotta durante l'intervento dei carabinieri : Ancora babygang in azione, questa volta nel quartiere di Fuorigrotta. Dopo l'intervento dei carabinieri nell'area dei capannoni ex Atan, dov'è stato scoperto un vero deposito di materiale combustibile,...

Avellino come il Napoli sfida la Signora del basket : di Oscar Eleni I l basket gira la boa del girone di andata inseguendo Avellino che, come il Napoli nel calcio contro la Juventus, sfida Milano, la più scudettata nel pallone a spicchi. La differenza ...

Calciomercato Juventus : Vice-Szczesny - è sfida col Napoli : Si infiamma sempre più la sfida tra Juventus e Napoli non solo sul campo ma anche e soprattutto sul mercato. Marotta e Paratici, infatti, sono alla ricerca di un Vice-Szczesny per la prossima stagione. Buffon, infatti, salvo clamorosi dietrofront, appenderà gli scarpini al chiodo e Pinsoglio, attuale terzo portiere, non fornisce sufficienti garanzie in tal senso. Il mercato, allora, offre questa possibilità: Paul Lopez, estremo difensore ...

Supermarket Barcellona - non solo Deulofeu : in partenza anche Aleix Vidal - sfida Roma-Napoli : In casa Barcellona hanno appena accolto Coutinho, arrivato dal Liverool per 160 milioni di euro. I blaugrana sono inoltre in procinto di chiudere anche per Yerri Mina. Dopodichè il club catalano penserà a qualche cessione: in partenza oltre a Deulofeu, conteso da Inter e Napoli, figura anche Aleix Vidal che non rientra più nel progetto tecnico di Valverde. In Serie A ci sono Roma e Napoli che cercano un terzino. Inizialmente il club partenopeo ...

Supermarket Barcellona - non solo Deulofeu : in partenza anche Aleix Vidal - sfida Roma-Napoli : In casa Barcellona hanno appena accolto Coutinho, arrivato dal Liverool per 160 milioni di euro. I blaugrana sono inoltre in procinto di chiudere anche per Yerri Mina. Dopodichè il club catalano penserà a qualche cessione: in partenza oltre a Deulofeu, conteso da Inter e Napoli, figura anche Aleix Vidal che non rientra più nel progetto tecnico di Valverde. In Serie A ci sono Roma e Napoli che cercano un terzino. Inizialmente il club partenopeo ...

PAGELLE / Napoli Verona (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Sarri domina la sfida dei mister (Serie A) : Le PAGELLE di Napoli Verona (2-0): Fantacalcio, i voti della partita giocata allo stadio San Paolo. I giudizi a tutti: Sarri, Callejon e Koulibaly i migliori, 20^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:08:00 GMT)

Juventus - Khedira lancia la sfida : 'Possiamo rimontare il Napoli' : TORINO - Ultima gara prima della sosta contro il Cagliari per la Juventus , in programma sabato 6 gennaio. Per un primo bilancio di stagione Sami Khedira ha rilasciato a Sky una lunga intervista in ...

LIVE Pagelle Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

Napoli-Atalanta alle 20.45 La Diretta al San Paolo la sfida che vale la semifinale : Dopo essere approdata ai quarti di Coppa Italia per la prima volta dopo 13 anni grazie alla vittoria contro il Sassuolo, l'Atalanta non vuole smettere di stupire e vuole regalarsi un grande inizio di ...

LIVE Pagelle Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : i voti della sfida del San Paolo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Napoli-Atalanta Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Pagelle della sfida tra Napoli ed Atalanta, valida per i quarti di finale della Coppa Italia di calcio. Alle ore 20.45 allo stadio San Paolo della città partenopea andrà in scena la gara secca che designerà la terza semifinalista della competizione. Nella parte bassa del tabellone sono infatti già certe di un posto tra le migliori quattro ...

Serie A : Napoli-Juventus - non è una sfida impari : Un Napoli contro due o cento Juventus: letta così, la grande sfida del girone di ritorno in Serie A nasce impari. Eppure finora, da agosto fino a quest'ultimo giorno del 2017, il campionato è stato ...

Napoli - sfida delle baby gang : abete natalizio rubato lasciato in commissariato : Sradicato con martelli e seghe, rubato e trascinato per sfregio e sfida fino a un vicino commissariato e lì lasciato. Alla fine, purtroppo, pare abbiano vinto loro: le baby gang. Ultimo capitolo di una storia infinita e dolente della città di Napoli, l'albero di Natale che era ospitato nella centrale galleria Umberto I, dopo una serie di precedenti assalti, stanotte è stato prelevato da bande organizzate di ragazzini che hanno danneggiato anche ...

Napoli - la sfida delle babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...

Napoli - la sfida della babygang : vandalizzata l'opera di Iodice nella Galleria Umberto I : 'L'albero dei desideri di Natale è rimasto al suo posto, ma le babygang hanno preso di mira la scultura in legno che l'artista Salvatore Iodice aveva donato alla città affiancandola all'abete ...