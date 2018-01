Napoli | Koulibaly ‘affonda’ Verdi | che frecciata all’attaccante del Bologna

KALIDOU KOULIBALY / Napoli news - il difensore senegalese : ecco cosa penso su Simone Verdi : KALIDOU KOULIBALY, Napoli news: il difensore senegalese ha svelato quello che pensa su Simone Verdi che ha deciso di non vestire la maglia degli azzurri in questa sessione di calciomercato(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:32:00 GMT)

Napoli - Koulibaly : “Possiamo fare qualcosa di grande” : Napoli, Koulibaly: “Possiamo fare qualcosa di grande” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Koulibaly – “Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di grande, ma la strada è ancora lunghissima”. Così il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly sulle possibilità di scudetto della squadra partenopea. Koulibaly A RADIO KISS KISS “Ci ...

Serie A : Atalanta Napoli. Koulibaly : 'A Bergamo con grande fiducia' : NAPOLI, 18 GEN - "Andiamo a Bergamo con grande fiducia. Sappiamo che dobbiamo vincere per rimanere in testa". Lo ha detto Kalidou Koulibaly nell'avvicinamento alla sfida del Napoli all'Atalanta. ...

Koulibaly su Verdi : “Se non è felice a Napoli giusto che non sia venuto” : Kalidou Koulibaly ha parlato questa mattina a ‘La Gazzetta dello Sport’, lanciando il guanto di sfida alla Juve. Il centrale del Napoli ha poi parlato anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli arriva a Bergamo con grande fiducia. Siamo a lavoro da una settimana dopo un po’ di vacanze, domenica saremo pronti. Siamo consapevoli […] L'articolo Koulibaly su Verdi: “Se non è felice a Napoli giusto che non sia ...

Koulibaly : “La Juve contro di noi si difende in 11 - firmerei a vita col Napoli” : È tra i migliori del Napoli, e non solo da questa stagione, e risulta anche essere il calciatore più impiegato da Maurizio Sarri. Per Kalidou Koulibaly è arrivato il momento di vincere qualcosa di grosso con la maglia azzurra: “Anche per questo rinnoverei subito il contratto con la società. Se l’accordo fosse buono non avrei […] L'articolo Koulibaly: “La Juve contro di noi si difende in 11, firmerei a vita col ...

Napoli - Koulibaly : 'Miglioro giorno dopo giorno grazie a Sarri' : ROMA - ' È stato un buon inizio di stagione, quest'anno sappiamo di avere un'ottima squadra. Abbiamo finito bene lo scorso anno e iniziato bene quello in corso, quindi dobbiamo continuare su questa ...

?Napoli - riparte la corsa al titolo : Koulibaly-Callejon - 2-0 al Verona : Vittoria sofferta e preziosissima contro il Verona (2-0). Partita che sembrava stregata con tante palle gol non concretizzate e i due pali di Mertens e Insigne. La sblocca Koulibaly di testa...

Koulibaly da muro a bomber : l'oro nero di Napoli : L'evoluzione di Kalidou Koulibaly ha sorpreso tutti dalle parti del San Paolo: le prestazioni del difensore nel corso di questa stagione ne fanno uno dei migliori centrali al mondo. Le ultimissime notizie

Serie A Verona - Pecchia : 'Koulibaly fa fallo : gol Napoli da annullare' : Napoli - Fabio Pecchia si è lamentato al termine di Napoli-Verona . Lo 0-0 ha retto fino al gol di Koulibaly al minuto 65: 'C'era fallo, stavolta ne sono sicuro - ha dichiarato il tecnico gialloblù - ...

CALCIOMERCATO Napoli / News - Koulibaly : non mi interessa quanto valgo - penso a giocare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Kalidou Koulibaly allontana le voci di una partenza riferendo di non essere interessato al suo valore(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:20:00 GMT)