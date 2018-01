Napoli - il caso del ceppo ai Quartieri. La comitiva si difende : 'Non siamo babygang' : 'Non siamo indottrinati da nessuno e siamo contro le baby gang'. Il messaggio è chiaro e a portarlo è Gennaro che abita ai Quartieri Spagnoli ed è il fratello di uno dei minori che ieri hanno tentato ...

Napoli e lo strano caso di Vinicius : l'ansia di compiacere Jorge Mendes : Che fra l'altro è un torneo il cui livello tecnico vale più o meno la Serie D italiana, oltre a essere uno dei più chiacchierati al mondo. Detto questo, nulla impedisce che il ds Cristiano Giuntoli ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - il caso Verdi ha bloccato pure la partenza di Giaccherini (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri. Il caso Verdi ha bloccato anche la partenza di Giaccherini verso il Chievo.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 14:13:00 GMT)

Cavallo al galoppo sulla Napoli-Salerno : il caso choc nei pressi di Ercolano : Tra auto e camion in fila sulla Napoli-Salerno, nei pressi dello svincolo di Ercolano, spunta un Cavallo al galoppo sulla terza corsia. Una corsa forsennata e spaventata ripresa da un camionista di ...

Prima ma non per caso. Avellino come il Napoli : missione scudetto al Sud : Basket, capolista tra programmazione e un occhio all'Nba Dal produttore cinematografico al patron che guida il proprio elicottero, dal mago del tridente al tecnico che sa valorizzare i giovani ...

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole ripetere un altro caso Higuain? Video : Pochissimi giorni ancora e il #Calciomercato invernale prendera' ufficialmente il via. Il 3 gennaio, infatti, si apriranno le danze e tutte le squadre della nostra Serie A, a partire dal Napoli e dalla #Juventus, si adopereranno per mettere a segno colpi importanti per prore con la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. I partenopei, infatti, che intanto preparano la strada per la prima cessione [Video], devono affrontare il ...

Calciomercato Napoli - la Juventus vuole ripetere un altro caso Higuain? : Pochissimi giorni ancora e il Calciomercato invernale prenderà ufficialmente il via. Il 3 gennaio, infatti, si apriranno le danze e tutte le squadre della nostra Serie A, a partire dal Napoli e dalla Juventus, si adopereranno per mettere a segno colpi importanti per proseguire con la seconda parte della stagione nel migliore dei modi. I partenopei, infatti, che intanto preparano la strada per la prima cessione, devono affrontare il possibile ...

Torino-Napoli - Mihajlovic : 'Il mio contratto si rinnova in caso di Europa - Napoli miglior calcio' : Continuità, dopo la vittoria con la Lazio. Sinisa Mihajlovic ha incontrato oggi i media presso la sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare la sfida di domani contro il Napoli:...

Napoli - Zielinski : 'Battiamo la Juve per i nostri tifosi. Higuain? Giocherà in ogni caso un attaccante forte' : Grande attesa a Napoli per quella che per molti è la partita dell'anno. Venerdì, allo stadio San Paolo, arriva la Juventus per il big match del prossimo turno di Serie A. Una partita che gli azzurri ...

Cadavere sui binari a Casoria ritardi Alta Velocità Roma-Napoli : Dalle 8.50 traffico ferroviario rallentato sulle linee Alta Velocità Napoli - Roma/Salerno per il rinvenimento di un Cadavere nei pressi dei binari all'altezza di Casoria. Come spiega Rfi ci sono ...

Napoli - caso Romeo : via agli interrogatori di garanzia : interrogatorio di garanzia oggi al Palazzo di Giustizia di Napoli per Ciro Verdoliva, il manager dell'ospedale Cardarelli agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti Romeo. ...

Il viaggio di Goethe a piedi : questa sera Vienna Cammarota è arrivata a Casoria - domattina si incamminerà verso Napoli : Sarà il Comune di Napoli ad accoglierla con calore domani al suo arrivo a Napoli. Dopo avere attraversato a piedi la Boemia, la Baviera, l’Austria, le Alpi, il Trentino, il Veneto, l’Emilia – Romagna, la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo, il Lazio, Vienna Cammarota sta riuscendo nella grande impresa e libro di Goethe in mano entrerà domani, Martedì 14 Novembre, a piedi nella città di Napoli. Alle ore 12 di domani, Martedì 14 Novembre, il suo arrivo ...

Pd - rissa al congresso provinciale : il caso Napoli spacca il Nazareno : Eutanasia di un partito a Napoli. Con ordini e contrordini che gettano nel caos iscritti e dirigenti del Pd. Prima, sabato notte, dopo scambi di accuse e veleni tra gli aspiranti segretari...

Caso Tari - l'assessore Panini : 'Nessun calcolo errato - a Napoli tassa applicata regolarmente' : l'assessore al bilancio del Comune di Napoli, Enrico Panini, ha replicato al sottosegreTario Baretta sul Caso Tari e sualla sua errata interpretazione secondo la quale la tassa, per la parte variabile,...