Napoli | babygang scatenate | lanci di pietre contro le forze dell' ordine a piazza Mercato

Napoli - la sfida della babygang : roghi a Fuorigrotta durante l'intervento dei carabinieri : Ancora babygang in azione, questa volta nel quartiere di Fuorigrotta. Dopo l'intervento dei carabinieri nell'area dei capannoni ex Atan, dov'è stato scoperto un vero deposito di materiale combustibile,...

Napoli - la sfida della babygang : roghi a Fuorigrotta durante l'intervento dei carabinieri : Ancora babygang in azione, questa volta nel quartiere di Fuorigrotta. Dopo l'intervento dei carabinieri nell'area dei capannoni ex Atan, dov'è stato scoperto un vero deposito di materiale combustibile,...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant'Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d'assalto per preparare i ceppi di Sant'Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora nei vicoli dei ...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant?Antonio : lanci di pietre contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d?assalto per preparare i ceppi di Sant?Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora...

Napoli - babygang scatenate per i fuocarazzi di Sant?Antonio : lanci di bottiglie contro le forze dell'ordine a piazza Mercato : Palazzi abbandonati presi d?assalto per preparare i ceppi di Sant?Antonio e dar fuoco al legname accumulato di nascosto in questi giorni. È quello che sta succedendo da qualche ora...

Napoli in piazza contro le babygang : in duemila alla marcia di Scampia : «Basta violenza. Gaetano siamo con te». Recita così lo striscione che apre il corteo di solidarietà promosso da studenti e docenti dell'area nord di Napoli per esprimere...

Napoli in piazza contro le babygang : in centinaia alla marcia di Scampia : Napoli scende nuovamente in piazza per manifestare solidarietà alle vittime dei raid delle babygang e per dire «basta» alla violenza. In tanti stanno raggiungendo la stazione della...

'Noi restiamo qui a Napoli' - la lezione delle vittime delle babygang : Era un incontro cui teneva molto e che ha sollecitato. Un appuntamento, durato quasi un'ora, che ha preceduta la riunione formale del Comitato nazionale di sicurezza alla Prefettura di Napoli. Il ...

Reato di branco - così i pm provano a colpire le babygang di Napoli : provano a dare un nome al nuovo scenario criminale cittadino, a riportare la storia delle baby gang sotto una precisa figura giuridica. Ed è così che la Procura dei minori di Napoli ha...

Emergenza babygang a Napoli - sui social spopolano foto di bambini con pistole - coltelli e tirapugni : In piena Emergenza babygang a Napoli spuntano alcune immagini inquietanti sui social network. Rilanciate da Stylo24, spopolano su Facebook le immagini di un gruppo di ragazzini tra i 9 e i 12...

Emergenza babygang a Napoli - sui social spopolano foto di bambini con pistole - coltelli e tirapugni : In piena Emergenza babygang a Napoli spuntano alcune immagini inquietanti sui social network. Rilanciate da

Emergenza babygang a Napoli - in prefettura il ministro Minniti : «Metodi terroristici» : «Possiamo dire di essere sulla buona strada o di aver già individuato i responsabili delle violenze inaccettabili di questi giorni a Napoli. Questo grazie all'aumento...

Emergenza babygang a Napoli - in corso il vertice in prefettura con il ministro Minniti : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, è giunto a Napoli dove presiederà, alla presenza dei vertici nazionali e locali delle forze dell'ordine, il comitato provinciale per...

Emergenza babygang a Napoli - sui social spopolano foto di bambini con pistole - coltelli e tirapugni : In piena Emergenza babygang a Napoli spuntano alcune immagini inquietanti sui social network. Rilanciate da Stylo24 , spopolano su Facebook le immagini di un gruppo di ragazzini tra i 9 e i 12 anni ...