Moscovici | ' Sono amico dell' Italia ma'

Le elezioni in Italia sono un rischio per Moscovici e una scossa per Le Pen : Due big francesi danno la loro chiave di lettura sulle elezioni Italiani. Da un lato il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, che avverte sui "rischi politici" di un esito antieuropeista per l'Ue; dall'altro Marine Le Pen, che in questo scenario vede invece la possibilità di "un nuovo inizio per l'Europa".In conferenza stampa a Parigi, Moscovici ha evidenziato la situazione dell'Italia tra i "rischi politici" ...