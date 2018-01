Moscovici | Italia rispetti regola deficit Pil | è nell' interesse della

Moscovici - auspico governo Italia pro-Ue : (ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Siamo sempre stati attenti ai bisogni dell'Italia perché sappiamo che è un grande Paese, un Paese al cuore della zona Euro. Il solo auspicio che ho, sul piano politico, è che ...

La parabola di Moscovici : 'Deficit dell'Italia oltre il 3%? Controsenso'. Ma da ministro dell'Economia francese lo sforò per tutto il ... : ... proprio sui temi che il governo socialista aveva messo al centro della sua azione politica: "Il deficit sta esplodendo, a causa della crisi e della politica del governo, le entrate fiscali ...

La parabola di Moscovici : "Deficit dell'Italia oltre il 3%? Controsenso". Ma da ministro dell'Economia francese lo sforò per tutto il mandato : Era il 4 giugno 2012 quando l'allora neoministro delle Finanze francesi assunse per la prima volta l'impegno "formale" a Bruxelles al cospetto del Commissario per gli affari economici dell'Ue Olli Rehn: "La Francia centrerà l'obiettivo del deficit al 3% nel 2013. E senza misure di austerity". D'altronde, disse poi il ministro appena eletto, "siamo stati scelti dai francesi per risanare il Paese". Sei anni dopo "l'impegno formale" non ...

L’allarme di Bruxelles sul voto italiano Moscovici : «Un rischio politico per tutti» : Il commissario per gli Affari economici Ue critica le dichiarazioni di Attilio Fontana e Luigi Di Maio. M5S e la Lega: inaccettabili ingerenze

Cosa ha detto Moscovici sulle elezioni in Italia : Cosa fa La sua posizione ha una grande importanza, dovuta all'impatto che l'Unione europea ha sul mondo dell'economia, ma non è l'unico a occuparsi di questioni economiche: ci sono i commissari alle ...

Moscovici elezioni italia : La Commissione europea irrompe nel dibattito politico italiano. Lo fa con le parole di Pierre Moscovici, commissario agli Affari Economici che dice senza mezzi termini: "L'italia è tra i rischi del 2018 per l'Unione europea" e definisce l'appuntamento elettorale del 4 marzo "un rischio politico", come riporta Repubblica. A preoccuparlo è la legge elettorale e che non ...