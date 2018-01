Morgan Stanley | utili trimestre in calo ma sopra le stime

Morgan Stanley : gli scenari che sorprenderebbero il consensus : ... una riforma fiscale che incoraggia il rimpatrio di montagne dollari detenuti all'estero e tagli alle aliquote, un generale rafforzamento dell'economia statunitense e un mercato azionario in forte ...

Abbott Laboratories - per Morgan Stanley e JP Morgan il titolo è overweight : Protagonista Abbott Laboratories , che mostra un'ottima performance, con un progresso del 3,17%. Driver principale del rialzo, è la doppia promozione giunta dagli analisti di Morgan Stanley e JP ...

Derivati - Grilli : causa a Morgan Stanley? Per Italia rischio default : Per Vittorio Grilli, ex dg del Tesoro dal 2005 al 2011 e poi ministro dell'Economia con il Governo Monti dal 2012 al 2013, il ministero del Tesoro ha fatto bene a non avviare un contenzioso con Morgan Stanley a fine 2011 quando la banca americana chiese di far scattare la clausola di chiusura anticipata di un derivato che costò alle casse pubbliche 3,1 miliardi in contanti...

Derivati - Grilli : 'Giusto non citare Morgan Stanley - si rischiava il default' : 'Si parlo' di tanti temi dell'economia mondiale e si è parlato anche di Mps' , ha affermato Grilli che al tempo era presidente di JP Morgan Europa. Il pranzo non fu nulla di peculiare aggiunge Grilli.

Tesoro : derivati - precisazione sul contratto Morgan Stanley : In relazione al commento del M5S in tema di derivati, il Ministesto dell'Economia ribadisce che la dottoressa Maria Cannata non ha firmato il contratto quadro con Morgan Stanley, che invece fu firmato dal dottor Mario Paolillo. Questa è la verità dei fatti che la ...

Derivati : Mef - Maria Cannata non firmò contratto con Morgan Stanley : In relazione al commento del M5S in tema di Derivati, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha ribadito in una nota diffusa ieri sera che Maria Cannata, capo della direzione debito pubblico, "non ha firmato il contratto quadro con Morgan Stanley, che invece fu ...

Tech USA - Morgan Stanley positiva sui FAANG ma solo se tiene il mercato : La recente ondata di vendite sui titoli tecnologici , reduci da mesi di performance positive, ha sollevato molte questioni sulla tenuta del comparto nell'anno a venire. Come noto, da inizio 2017 molti ...

Continua il rally delle banche in Borsa. UBI promossa da Morgan Stanley : (Teleborsa) - Titoli bancari ancora sotto i riflettori si muovono in positivo proseguendo la scia rialzista della vigilia. L'indice settoriale (FTSE IT Banks) guadagna circa l'1%. Tra i player del ...