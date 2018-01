Monte dimentica Cecilia Rodriguez? : L'Isola Dei Famosi è il prossimo reality show targato Mediaset che approderà in televisione su Canale 5. La data esatta d'inizio è fissata per il 22 gennaio 2018 e già sono iniziate alcune notizie riguardanti il gossip. Alcuni naufraghi che sono stati scelti dalla redazione stanno facendo parlare molti siti internet ed alcuni social network che trattano come argomento l'Isola Dei Famosi 2018. Secondo quanto riportato dal noto opinionista e ...

Francesco Monte dimentica la gieffina Cecilia Rodriguez e trova un nuovo amore. : L’ex tronista del noto programma “Uomini e Donne”, Francesco Monte, negli ultimi mesi è stato lasciato dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez – sorella della nota showgirl Belen Rodriguez – proprio davanti a centinai di telespettatori appassionati del Grande Fratello Vip (condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini). Cecilia e Fancesco si sono detti addio in diretta I due erano fidanzati da 4 anni. La loro ...

Bacca sull'esonero di Montella : 'Dio tarda ma non dimentica' : Carlos Bacca nella scorsa stagione non ha mai legato con Vincenzo Montella ed è facile leggere una dose di soddisfazione nel tweet pubblicato del colombiano pochi minuti dopo l'annuncio dell'esonero ...

Bacca - tweet al veleno per Montella : 'Dio non dimentica' : VILA-REAL (Spagna) - Lui, a differenza del Milan , Montella non l'ha taggato. Ma il destinatario del tweet è più che chiaro: 'Dio può fare tardi, ma non dimentica mai'. Carlos Bacca , sul suo profilo ...

Esonero Montella - Bacca twitta : 'Dio è in ritardo - ma non dimentica' : Tra Vincenzo Montella e Carlos Bacca evidentemente il rapporto al Milan non è finito benissmo la scorsa estate. Ciò che si poteva intuire è oggi certezza dopo l'Esonero dell'allenatore campano: ...

