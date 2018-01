Montblanc celebra lo spirito di esplorazione della montagna al SIHH

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Durante l’annuale Salone Internazionale dell’Alta Orologeria,hato la nuova collezione 1858 con un cocktail e una cena di gala che ha visto la partecipazione del CEO diInternational Nicolas Baretzki, i Brand Ambassadors Hugh Jackman, Charlotte Casiraghi e Yang Yang ed altri amiciMaison, tra cui David Gandy, Pierre Niney, Salvatore Esposito, Rodrigo Santoro, Andrea Montovoli, Danilo Carrera e l’alpinista inglese Kenton Cool celebre per aver conquistato dodici volte il Monte Everest e per essere stato il primo nel 2013 a scalare il Nuptse, l’Everest e il Lhotse in una volta sola, senza mai tornare al campo base. “La nuova collezione 1858 è pensata per gli avventurieri e per coloro che provano a superare i propri limiti per raggiungere nuovi traguardi”, spiega Nicolas Baretzki, CEO di. “Con questa idea in mente, abbiamo ricreato nello spazio ...