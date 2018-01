Mondo TV annuncia di aver raggiunto una nuova intesa con KTN Baraza

L’Orologio dell’Apocalisse : gli scienziati annunciano quanto manca alla fine del Mondo : quanto manca alla fine del mondo? Lo svelano degli scienziati del ‘Bulletin of the Atomic Scientists‘, tra cui figurano quindici premi Nobel, i quali manovrano ogni anno il Doomsday Clock, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947. L’annuncio ufficiale avverrà il 25 gennaio alle 16 ora italiana. alla conferenza stampa parteciperanno: Rachel Bronson, Presidente e CEO, Bulletin of the Atomic ...

ZenBook Flip 14 : ASUS annuncia il 2-in-1 più sottile al Mondo con GPU ad alte prestazioni : Al CES 2018, ASUS ha annunciato lo ZenBook Flip 14 2018, il convertibile 2-in-1 più sottile al mondo ad utilizzare una GPU ad alte prestazioni. Questo nuova versione è dotata di uno schermo touch-screen NanoEdge da 14 pollici ruotabile a 360 gradi con il supporto nativo alla nuova ASUS Pen. Troviamo dei processori Intel Core di settima generazione, 16 GB di RAM e una SSD PCIe opzionale da 512 GB. ASUS ha pensato bene inoltre di aggiungere la ...

Vivo annuncia il primo smartphone al Mondo con sensore biometrico in-display : Vivo ha messo a frutto la soluzione sviluppata da Synaptics a fine 2017, che necessita di un display OLED per mandare a regime il sistema di autenticazione tramite impronta digitale posto tra il vetro protettivo ed il pannello stesso L'articolo Vivo annuncia il primo smartphone al mondo con sensore biometrico in-display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gwyneth Paltrow si sposa con Brad Falchuk/ L'ex di Chris Martin lo annuncia al Mondo sui social : Gwyneth Paltrow si sposa con Brad Falchuk: l'attrice, dopo due anni di frequentazione, ha annunciato al mondo, con una foto sui social, le nozze con il produttore di Glee(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:03:00 GMT)

Putin annuncia come assicurare il successo della Russia "nel Mondo di domani" - : In particolare la Russia dovrebbe creare un nuovo mercato del lavoro e un moderno sistema di istruzione professionale, ritiene il presidente. Secondo Putin, occorre conseguire un aumento sostenibile ...

Migranti : sono 258 milioni nel Mondo - l'Onu annuncia rimpatri da Libia : Dal 2000 il numero dei Migranti internazionali nel mondo è quasi raddoppiato secondo un rapporto delle Nazioni Unite. sono 258 milioni, poco più del 3%

Annunciata la chiusura dei server di Demon's Souls in tutto il Mondo : Come segnalato da Game Informer, Bandai Namco e From Software hanno comunicato la chiusura definitiva dei server di Demon's Souls in tutto il mondo.Nell'immagine condivisa su Twitter si legge chiaramente "Online services died" e, di seguito, il post:"Dopo 9 anni di morti continue e frustrazioni, ma con altrettanti trionfi dovuti alla dedizione, i server online di Demon's Souls saranno chiusi il 28 febbraio 2018. Giocate online un'ultima volta e ...

M5s - Di Battista annuncia 'Non mi ricandido - voglio girare il Mondo e scrivere' : ... dall'estate prossima e quindi dopo la campagna elettorale: partire e andare in alcuni luoghi del mondo per raccogliere idee, esperienze, proposte di politica innovativa'.

