Missione in Niger - sì della Camera : 470 soldati per contrasto al traffico di esseri umani : L'Aula della Camera dà il via libera alle missioni internazionali, tra cui quelle nuove in Niger, Tunisia, Sahara occidentale e Repubblica Centrafricana. Nella votazione i deputati di Fi e di Fratelli ...

La Missione italiana in Niger e la riapertura del Parlamento catalano : Secondo Standard and Poor's le elezioni non peseranno sull'economia italiana a patto che vengano mantenute le riforme. Verso l'intesa sull'Ilva di Corigliano. Il Mise su Genova è stato giudicato ...

La Camera dei deputati ha approvato la Missione in Niger : arrivato il via libera alla missione italiana in Niger, insieme alla prosecuzione nel prossimo anno di quelle già avviate. Lo ha deciso la Camera dei deputati, dove la maggioranza ha ottenuto il via ...

Missione in Niger - sì della Camera : Con sei distinte votazioni, la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza di governo che autorizza le nuove missioni militari all'estero , in primis quella in Niger , e conferma ...

La camera approva la Missione militare italiana in Niger : Hanno votato contro Liberi e uguali e il Movimento 5 stelle. Si è astenuta la Lega nord, mentre Pd e Forza Italia hanno votato a favore. Leggi

La Camera approva la Missione in Niger : 470 uomini contro il traffico di esseri umani : ... sviluppo e stabilità, contro terrorismo e traffico di esseri umani - Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 17 gennaio 2018 'Si conferma il passaggio della nostra politica estera dall'azione di un Paese ...

Missione in Niger - la Camera dà l’ok. FI e Fdi votano a favore - contrari LeU e M5s “Interessi neocoloniali rischiosi per Italia” : La Camera ha approvato la Missione militare in Niger. Montecitorio ha dato il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle deliberazioni assunte dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre sulle missioni internazionali nel 2018. Il testo è stato approvato con l’ok di Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre la Lega si è astenuta. contrari Liberi e uguali e Movimento 5 Stelle. Nel paese del Sahel l’Italia manderà 470 militari: il ...

Italia in Missione di pace in Niger : ma il vero scopo sono Uranio ed appalti : Termini come “missione di pace”, o“esportazione della Democrazia”, sono stati utilizzati dai media Mainstream delle potenze occidentali nel decennio scorso, per convincere l’opinione pubblica che quelle che stavano svolgendo in Medioriente non fossero guerre, ma operazioni militari a fin di bene. E così abbiamo invaso Afghanistan prima ed Iraq poi, spinti dall’onda emotiva dell’11 settembre. Poi toccò anche alla Libia, il che ci ha danneggiato ...

Missione in Niger - Pinotti : “Formazione e addestramento”. Contrari M5S e LeU : “Intervento neocoloniale” : Riposizionamento di una parte dei contingenti militari italiani: da 900 a 700 unità in Afganistan e il dimezzamento del contingente italiano in Iraq e nuove missioni in Libia e Niger. Questo il cuore dell’audizione dei ministri Pinotti e Alfano, nelle commissioni Difesa di Camera e Senato riunite a Palazzo Madama. La Missione in Niger, decisa dal Governo a legislatura conclusa, verrà votata a Montecitorio il 17 gennaio per merito di M5s, ...

Missione Niger : dall'Italia 100 milioni di euro - dimezzato il contingente in Iraq : Cento militari subito, 470 a pieno regime e oltre 100 milioni di euro di aiuti: l'Italia va in Africa per fermare la rotta dei migranti in Niger e lo fa con una Missione militare sotto l'ombrello europeo e in coordinamento con ...

Oltre la Missione militare : crescono del 5 - 1% le esportazioni italiane in Niger : I 450 militari italiani che saranno impiegati quest'anno in Niger per contrastare il traffico di esseri umani andranno a operare in un paese che fonda la sua economia sui proventi della tratta dei migranti. Le oscillazioni del prezzo dell'uranio,

La Missione in Niger piomba sulla campagna elettorale : voto in aula alla Camera il 17 - larghe intese Pd-Forza Italia : Sarà probabilmente l'ultimissimo atto del Parlamento prima del voto del 4 marzo. La missione in Niger verrà votata dall'aula della Camera il 17 gennaio piombando così sulla campagna elettorale per le politiche 2018.Non è roba da niente. Sia per l'impegno finanziario della missione (più di 150 milioni di euro l'anno, compensato dal ritiro di una parte del contingente di stanza in Iraq e Afghanistan), sia per la ...

Dl Missione Niger in aula alla Camera il 17 gennaio : Roma, 9 gen. (askanews) - L'aula della Camera tornerà a riunirsi il 17 gennaio alle 10.30 per discutere il decreto sulla missione in Niger. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo dopo che era stata ...

Missione Niger in aula alla Camera il 17 gennaio : Roma, 9 gen. (askanews) L'aula della Camera tornerà a riunirsi il 17 gennaio alle 10.30 per discutere il provvedimento sulla Missione in Niger. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo dopo che era ...