: RT @InternoPoesia: «Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ogni istante, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e… - TwittyLiotti : RT @InternoPoesia: «Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ogni istante, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e… - 80_michelecinti : RT @giovannivernia: #ungiornocapirai La Campagna Elettorale figlio mio - QuestoTizio : RT @Il_Vitruviano: Mi immagino la fila alla Agenzia delle Entrate di gente che dice: "sticazzi che mio figlio è disoccupato e io non arrivo… - Cascavel47 : “Mio figlio nato morto in una prigione libica”. La fuga di una ragazza che sperava nell’Europa: “Sto sotto un ponte… - alex_delpaolo : RT @InternoPoesia: «Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto dando valore ad ogni istante, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2018) “Dopo 4 mesi in questalibica, una notte ho cominciato ad avere le contrazioni. Stavo molto male ma non c’era nessuno che mi potesse aiutare. Nessuno ha chiamato un medico. Così dopo due giorni ho partorito, ma il mio bambino era. Non so dire cosa abbiano fatto del suo corpo”. È il racconto di una donna eritrea al microfono dell’inviato Massimiliano Cochi, in un’intervista al Tg2000. La giovane al momento si trova a Ventimiglia in attesa di poter andare in Francia per poi raggiungere il fratello in Germania. “Quando sono partita dall’Eritrea, un anno fa, – ha proseguito la donna – ero incinta di cinque mesi. Avevo appena finito le scuole superiori ed ero stata chiamata per il servizio militare, che da noi è obbligatorio e può durare anche tutta la vita. Per questo, con mio marito, abbiamo deciso di partire. Quando siamo arrivati in Libia, i trafficanti ci ...