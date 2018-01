Milena Gabanelli | «Riparto dal Corriere | dai social e dal web» Arriva Dataroom Video

Milena Gabanelli e la discesa in politica : 'Mai dire mai' : 'La tentazione forte non ce l'ho mai avuta, ma mai dire mai ...'. Milena Gabanelli parla così a proposito di un suo ingresso in politica che, dice, 'mi ha corteggiata un po'... ogni tanto qualcuno mi chiede ma io so che posso essere più utile se posso continuare a fare il mio mestiere'. Parlando ai microfoni di Radio Cusano ...

Milena Gabanelli : "Il mio candidato premier ideale è muto. Il nostro paese è guidato da gente mai andata a scuola" : Mercoledì 10 gennaio Milena Gabanelli è intervenuta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Diverse le questioni trattate su cui è stata chiamata ad esprimersi: dal giornalismo alla politica, dalla scuola alla Rai.Sulle polemiche che in questi ultimi giorni hanno investito Fazio e Vespa, non ...

Milena Gabanelli VS CONSOB/ “Sapeva da tempo del crac banche” - Vegas : “ci vediamo in tribunale” : MILENA GABANELLI vs CONSOB: con un articolo sul Corriere, la giornalista chiama in causa i vertici dell'autorità a tutela degli investitori. Sapevano del probabile crollo delle banche.(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 08:34:00 GMT)

Milena Gabanelli - dalla Rai a Cairo : striscia su Corriere.it e ospite fissa di La7 : Milena Gabanelli non è rimasta a girarsi i pollici. Ne era sicuro Sigfrido Ranucci, che nel saluto in diretta su Report alla ex padrona di casa del programma d'inchiesta di Rai3, aveva dichiarato che presto "Mile" avrebbe trovato una nuova strada lavorativa. Report, Milena Gabanelli oggi l'addio definitivo alla Rai dopo le dimissioni prosegui la letturaMilena Gabanelli, dalla Rai a Cairo: ...

Milena Gabanelli torna al 'Corriere della Sera' : Milena Gabanelli ha firmato un accordo di collaborazione con il Corriere della Sera per una video-striscia su corriere.it e i suoi social, inchieste sul quotidiano in edicola e la partecipazione a ...

Milena Gabanelli - addio alla Rai : 'Con la tv ho chiuso - sono molto delusa' : 'Penso di avere chiuso con la tv. La tv è un mezzo che mi interessa un po' meno e sono più interessata a queste piazze virtuali nelle quali si formerà la classe dirigente di domani'. Lo ha dichiarato ...

Milena Gabanelli - addio alla Rai : «Proseguirò il mio mestiere su un altro mezzo. Penso di avere chiuso con la TV» – Video : Milena Gabanelli e la redazione di Report Il badge, la chiave della sua stanza, il telefono aziendale e la scheda del computer li ha riconsegnati ieri. Dopo trent’anni. Così, Milena Gabanelli ha detto addio alla Rai, per davvero. Le dimissioni della giornalista dal servizio pubblico, formalizzate nelle scorse settimane dopo l’ennesima rottura col DG Mario Orfeo, sono diventate effettive da ieri. Prima di lasciare l’azienda, ...

