Milano | ragazza violentata dal branco  con la droga dello stupro | tre arresti

Milano - droga nel drink - ragazza violentata all'uscita del locale : arrestati tre giovani : Tre italiani sono stati arrestati per violenza sessuale nei confronti di una ragazza che era stata invitata a uscire da un componente del gruppo e che poi è stata narcotizzata con le benzodiazepine, ...

Incidente sulla Milano-Meda : morta ragazza di 18 anni - tre feriti - : Lo schianto tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, in direzione Como. Coinvolta una sola auto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane conducente ha perso il controllo del mezzo ...

INCIDENTE STRADALE/ Auto si schianta sulla Milano-Meda : morta ragazza di 18 anni (oggi - 7 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 7 gennaio 2018: una macchina con a bordo una ragazza di 18 anni si è schiantata sulla Milano-Meda. Nulla da fare per la giovane, ci sono 3 feriti.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:03:00 GMT)

Milano. Incidente prima della mezzanotte a Chambave morta ragazza di 19 anni : Incidente mortale in A5 in Valle d’Aosta avvenuto poco prima dell’arrivo del 2018. La vittima è una giovane di 19 anni del Milanese. Feriti altri 6 giovanissimi sull’autostrada Torino-Aosta nei pressi di Chambave. Anche i feriti sono dell’area metropolitana di Milano.…Continua a leggere →

Milano - ragazza 21enne violentata in un parco : Aggredita e violentata dopo aver partecipato alle riprese di una fiction a Milano. È la storia di una ragazza di 21 anni che dopo aver lasciato l'ospedale Niguarda dove si stavano girando le riprese a cui ha partecipato come una comparsa, sarebbe stata aggredita con un coltello da un uomo sui 30-40 anni, probabilmente dell'Est, come sottolinea il Corriere. La giovane si trovava in un vasto piazzale che si estende su via Ettore ...

Milano - ragazza di 22 anni espulsa per terrorismo. La digos : "Era in contatto con l'Isis" : Nessun precedente e in regola con il permesso di soggiorno. Nata in Egitto, viveva da anni al Gratosoglio con i genitori e tre fratelli minori

Milano - tenta un approccio con una ragazza : minacciato con un martello e preso a pugni dal fidanzato : Le ha chiesto il nome mentre era sola davanti a un portone, lei poi se n'è andata salendo su un'auto. Nel giro di poco è arrivato il ragazzo che si è scagliato...

Milano - una ragazza respinta dalla discoteca perché diabetica : Vicenda particolare quella accaduta nella discoteca Old Fashion situata a Milano , dove una ragazza è stata respinta all'entrata. Le motivazioni sono state spiazzanti, tant'è che la giovane ha anche ...

Milano - ingresso vietato a ragazza in discoteca perchè diabetica : Una ragazza che si firma M. F. sul sito portalediabete.org ha denunciato un episodio di discriminazone di cui sarebbe stata vittima. La ragazza racconta che avrebbe dovuto partecipare a una festa all'Old Fashion, nota #discoteca milanese, per festeggiare la laurea di una sua amica. La ragazza afferma che portava con sè nella borsa tre bustine di zucchero e un succo di frutta in caso di emergenza ipoglicemica in quanto, come detto, è affetta da ...