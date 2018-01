Milano Incidente alla Lamina | morto anche Giancarlo Barbieri

Incidente in fabbrica a Milano - morto il quarto operaio | : Giancarlo Barbieri, ricoverato all'ospedale San Raffaele, era rimasto intossicato dalle esalazioni alla fabbrica Lamina. Nella tragedia dello scorso 16 gennaio erano decedute tre persone, tra cui il ...

Incidente in ditta a Milano/ Tre morti : si indaga per omicidio colposo - sistema di allarme sotto accusa : Incidente in ditta a Milano, la Procura apre un'indagine per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, quarto operaio ancora grave. Accertamenti sul sistema di allarme.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Milano - incidente in fabbrica : Procura indaga per omicidio colposo. L’allarme non ha suonato - polemiche sui soccorsi : indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose la Procura di Milano per la morte du Marco Santamaria, Arrigo Barbieri e Giuseppe Setzu a causa delle esalazioni di metano mentre stavano eseguendo una manutenzione in un forno interrato della Lamina, l’azienda dove lavoravano, nel quartiere Greco a Milano. L’unico sopravvissuto è Giancarlo Barbieri, di 62 anni, fratello di Arrigo, che è ricoverato in condizioni disperate. Migliorano ...

Incidente sul lavoro a Milano - 3 morti intossicati : «Abbiamo provato a scendere con una maschera, ma ci siamo sentiti troppo male e abbiamo dovuto mollare». È stata l’ultimo tentativo di salvare i colleghi. Hanno provato più volte a scendere nel locale sotterraneo della Lamina Spa, l’azienda per cui lavorano. Inutilmente. Tre operai sono morti e uno rimasto gravemente intossicato in quel sotterraneo nell’Incidente sul lavoro più grave che Milano ricordi negli ultimi anni. Il primo a scendere nel ...

Ieri tre operai sono Morti per le esalazioni tossiche respirate durante operazioni di pulizia nella ditta Lamina a MILANO. Un quarto è in condizioni gravissime.

