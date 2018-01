Migranti in fila al freddo dalla notte davanti alla Questura di Roma

Migranti sfilano a Roma - in 25 mila per diritti a esclusi : Migranti in piazza oggi a Roma per chiedere 'diritti senza confini'. Un corteo colorato e pacifico che ha attraversato il centro storico. "Siamo quelli che vengono confinati in centri di accoglienza e nelle periferie. Siamo disoccupati e senza casa - hanno detto al megafono gli organizzatori - Siamo uomini e donne colpiti in questi anni da leggi infami. E' la nostra giornata. E' la giornata degli esclusi, degli invisibili - hanno aggiunto - ...

Cortei a Roma - centro blindato per due giorni : oggi sfilano gli studenti - domani i Migranti : Due giorni di Cortei e caos in centro. Si comincia oggi con la manifestazione degli studenti non autorizzata contro l'alternanza scuola-lavoro. Appuntamento alle 9,30 in piazza della Repubblica, si ...

Usa - Trump si sfila dall’accordo Onu sui Migranti. “Su questo devono decidere solo gli americani” : “Le nostre decisioni sull’immigrazione devono essere sempre prese dagli americani e solo dagli americani”. In poche parole Nikki Haley, l’ambasciatrice americana all’Onu, annuncia che gli Stati Uniti si sfilano dal Global Compact on migration, l’accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura firmato nel settembre 2016. La dichiarazione, ha proseguito Haley, “non è in linea con le politiche per l’immigrazione e i rifugiati americane ...