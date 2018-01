Migranti | accordo tra Macron e Theresa May sulla frontiera di Calais

Germania - verso la terza Grosse Koalition Accordo raggiunto - all'insegna di "più Europa - meno Migranti" : E' racchiuso in 28 pagine l'Accordo partorito tra l'unione cristiano democratica e l' Spd, per portare la prima economia d' Europa fuori dalle incertezze restituite dal voto di settembre. Un Accordo ...

Germania - accordo su "Grande Coalizione" - tasse e Migranti : Si rafforza quindi la prospettiva della cessazione di mesi di incertezza politica a Berlino. Questo accordo di massima aprirebbe la strada per una trattativa dettagliata su un programma comune di ...

Il retroscena L'accordo del centrodestra sullo stop ai Migranti : "Aboliremo il permesso di soggiorno sussidiario" : ... oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali, ovvero ...

Migranti - Toti a Ventimiglia : accordo Dublino va rinegoziato : Genova, 4 dic. (askanews) 'L'accordo di Dublino speriamo si possa rinegoziare nella prossima legislatura perché lascia molte ferite e molte incomprensioni all'interno dell'Europa'. Lo ha detto il ...

Usa : accordo Onu Migranti mina diritti : 22.55 "Continueremo a impegnarci su numerosi fronti con l'Onu,ma in questo caso semplicemente non possiamo sostenere in buona fede, un processo che mette a rischio i nostri diritti" nei confronti dell'immigrazione e della sicurezza dei confini. Così il segretario di Stato, Tillerson, commenta l'uscita degli Usa dall'accordo dell'Onu sui migranti. "Gli Stati Uniti -prosegue Tillersonsostengono la cooperazione internazionale sui temi migratori, ...

Onu : "Rammarico per la decisione di Trump su accordo Migranti" : Le Nazioni Unite "non dovrebbero perdere questa occasione per migliorare le vite di milioni di persone nel mondo", afferma il presidente dell'Assemblea generale dell'Onu, Miroslav Lajcak. "La ...

La nuova mossa di Trump : gli Stati Uniti escono dall’accordo Onu sui Migranti Perché l’ha fatto - cosa succede ora? : L’ambasciatrice americana a Palazzo di Vetro, Nikki Haley: il Global Compact on migration firmato a settembre 2016 «non è in linea con nostre politiche sull’immigrazione»

Usa - Trump si sfila dall’accordo Onu sui Migranti. “Su questo devono decidere solo gli americani” : “Le nostre decisioni sull’immigrazione devono essere sempre prese dagli americani e solo dagli americani”. In poche parole Nikki Haley, l’ambasciatrice americana all’Onu, annuncia che gli Stati Uniti si sfilano dal Global Compact on migration, l’accordo delle Nazioni Unite per una migrazione sicura firmato nel settembre 2016. La dichiarazione, ha proseguito Haley, “non è in linea con le politiche per l’immigrazione e i rifugiati americane ...

Migranti : - 67% sulle nostre coste. Onu - Ue e Africa fanno un accordo per fermare il flusso : Il patto per svuotare i centri di detenzione libici impegna ai rimpatri nei paesi d'origine e alla creazioen di centri di detenzione delle Nazioni Unite in cui mettere che coloro che possono accedere ...

Migranti : l'accordo Ue-Africa spiegato bene : ... la riunione con il Presidente della UA Moussa Faki Mahamat , con quello della Ue Jean Claude Juncker e con l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ...

Perché l’accordo tra l’Italia e la Libia sui Migranti è sotto accusa : Dopo la pubblicazione di un video della Cnn che mostra migranti venduti come schiavi in Libia, nel mondo aumentano le proteste. E l’Italia rischia l’accusa di violare la Convenzione di Ginevra. Leggi