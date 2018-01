Mercedes svela la sua monoposto il 22 febbraio

Formula 1 - la Mercedes copia la Ferrari : monoposto svelata il 22 febbraio : La Mercedes 'copià la Ferrari annunciando che svelerà la monoposto 2018 lo stesso giorno in cui toglierà i veli la nuova Rossa, ossia il prossimo 22 febbraio. La W09, questa la sigla della macchina ...

Mercedes Classe G - Svelata la nuova generazione - VIDEO : Dopo una serie di teaser ecco finalmente Svelata, al Salone di Detroit, l'attesa nuova generazione della Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca ha sfruttato l'immagine di uno dei suoi modelli simbolo, nato nel 1979 e continuamente evoluto, lavorando al design in maniera apparentemente impercettibile. In realtà ogni singolo componente del progetto è stato aggiornato, portando la fuoristrada tedesca al top per tecnologia, prestazioni, ...

Mercedes Classe G - Svelata la nuova generazione : Dopo una serie di teaser ecco finalmente Svelata, al Salone di Detroit, l'attesa nuova generazione della Mercedes-Benz Classe G. La Casa tedesca ha sfruttato l'immagine di uno dei suoi modelli simbolo, nato nel 1979 e continuamente evoluto, lavorando al design in maniera apparentemente impercettibile. In realtà ogni singolo componente del progetto è stato aggiornato, portando la fuoristrada tedesca al top per tecnologia, prestazioni, ...

Mercedes - svelati gli interni della nuova Classe G : Aspettando che venga presentata ufficialmente al Salone di Detroit 2018, Mercedes ha voluto ingolosire i propri fan, diffondendo le immagini degli interni della nuova generazioni della Classe G. La ...

Mercedes-Benz CLS - Svelata la terza generazione : Nel 2003 la Mercedes diede vita a un nuovo segmento, quello delle coupé a quattro porte, presentando la prima generazione della CLS. A quattordici anni di distanza, la berlina debutta al Salone di Los Angeles nella sua terza generazione che ha il compito di aprire la strada a un nuovo corso stilistico per la Stella, fatto di linee pulite e di forme essenziali ma estremamente ricercate. Lo stile del futuro. La nuova CLS è il primo modello della ...