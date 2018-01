Mercato Lazio | ne sono tutti certi | ' Lo comprerà la Juventus'

CalcioMercato Juventus - nuova idea come vice Szczesny : interessa Marchetti - ‘scomparso’ dalla Lazio : Federico Marchetti è ‘scomparso’ dal mondo Lazio. Il neo arrivato Martin Caceres, primo e forse ultimo acquisto del club biancoceleste in questa sessione di Calciomercato, ha preso come numero proprio il 22 che era del portiere ex Cagliari. Marchetti è un ‘fantasma’ a Formello: non convocato per il ritiro estivo, l’estremo difensore non è presente sul databbase biancoceleste nel sito ufficiale e neanche nella foto ...

Baselli all'Inter? / CalcioMercato news : sul talento del Torino c'è anche la Lazio : Baselli all'Inter? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:18:00 GMT)

Mercato Lazio - intesa con de Vrij per il rinnovo : Roma, 16 gennaio 2018 – Accordo raggiunto. La Lazio e Stefan de Vrij sono pronti a continuare insieme il loro rapporto. Il difensore olandese, spinto dall'affetto dei tifosi, dall'insistenza dei ...

CalcioMercato Lazio : il rinforzo per l’attacco arriva dal Brasile : Nonostante le parole del ds Igli Tare, nelle ultime ore continuano ad essere accostati alla Lazio alcuni giocatori in entrata. Uno su tutti è Luan, attaccante brasiliano, protagonista assoluto della vittoria della Coppa Libertadores con il suo Gremio. Il verdeoro classe 1993 sarebbe il rinforzo ideale per il reparto offensivo di Simone Inzaghi grazie alle sue doti di corsa, di tecnica e alle sue ampie prospettive di crescita. Inoltre ...

LIVE CalcioMercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il no al Napoli. Emre Can allontana la Juve. De Vrij vicin al rinnovo con la Lazio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

Lotito show sul Mercato della Lazio : le offerte per Milinkovic-Savic ed il caso Luis Alberto : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato oggi di alcuni dei suoi gioielli, apprezzati sul mercato dalle big di tutta Europa. L’idea del patron laziale è però quella di non cederli, al di là delle possibili offerte da urlo che potrebbero pervenire in casa Lazio. Parlando ai microfoni del Corriere dello sport infatti, Lotito ha esordit analizzando la questione Milinkovic-Savic: “Circolano cifre da Finanziaria per il ...

CalcioMercato Lazio - svolta De Vrij : tutto fatto per il rinnovo - cifre e dettagli : Calciomercato Lazio – Ancora una volta trionfa Lotito che sicuramente non perderà Stephan De Vrij a parametro zero. Il difensore olandese, dopo mesi di trattative, ha deciso di rinnovare il proprio contratto (in scadenza a giugno) con la Lazio. Come riportato da ‘Sky Sport’, tutte le parti in causa hanno raggiunto un accordo, ora ci sarà da aspettare solo qualche giorno per rendere il tutto ufficiale. Uno dei temi su cui si è ...

CalcioMercato Lazio - per la Champions rispunta Luan : ROMA - È uno dei nuovi gioielli brasiliani. Di più, ormai è diventato un campione, sarebbe un colpo Champions . Si chiama Luan Guilherme de Jesus Vieira , basta Luan per individuarlo. È giovanissimo ...

CalcioMercato Benevento - nuovo rinforzo per la difesa : accordo con la Lazio per Mauricio : Calciomercato Benevento – Reintegrato in rosa dalla Lazio a metà del girone d’andata per l’emergenza difensiva che aveva colpito la squadra biancoceleste, Mauricio non ha mai messo piede in campo e si appresta a salutare la Capitale. Il Benevento è pronto ad accoglierlo per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato dopo l’arrivo di Billong. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, il club campano e la Lazio ...

Mercato Lazio - Tare : "De Vrij resta" : ROMA, 14 gennaio 2018 – Campionato fermo per la sosta e Mercato che ha aperto i battenti già da quasi due settimane. È una domenica insolita in casa Lazio , che dalla prossima però, inizierà un ciclo ...

CalcioMercato Lazio - l’agente di Luis Alberto fa un punto sul futuro : i dettagli : Calciomercato Lazio – Luis Alberto è la vera riveLazione di questo campionato della Lazio. Lo spagnolo è esploso e in questa prima parte di stagione ha attirato su di sè l’attenzione di numerosi club, rimasti colpiti dalle sue qualità. L’agente dell’ex Liverpool, Alvaro Torres, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha voluto però rassicurare i tifosi biancocelesti circa il futuro del fantasista: ...

CalcioMercato Lazio - Tare vuota il sacco : “vi svelo il futuro di De Vrij. Cavani il mio grande rimpianto” : Calciomercato Lazio – Il direttore sportivo del club biancoceleste, Igli Tare, ha fatto un punto sul mercato della Lazio ai microfoni di ‘Radiosei’ svelando il suo colpo migliore, il suo rimpianto e il futuro di De Vrij: “Il mio colpo migliore? Di certo Milinkovic Savic, sono riuscito a fargli mantenere la promessa fatta. Il rimpianto invece è Cavani, ma non c’erano le condizioni “politiche” per tratTare col Palermo”. “Il mio ...

CalcioMercato - il punto sulle trattative della Lazio : dai rinnovi di Luis Alberto e de Vrij a Caceres : Operazione rinforzi? "Completata." Arruolato Martin Caceres, esperienza e duttilità tattica. Operazione rinnovi? "Ci siamo quasi". Il Calciomercato della Lazio è strutturato su due linee. Forse tre. ...