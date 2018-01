Meltdown e Spectre | come verificare se il vostro PC Windows è a rischio

Meltdown e Spectre : come scoprire se il vostro PC Windows è vulnerabile in pochi click : Vi piacerebbe verificare in pochi secondi se il vostro PC Windows è vulnerabile a Meltdown e Spectre? Microsoft aveva giò rilasciato la propria procedura, basata su uno script PowerShell difficilmente gestibile da parte degli utenti meno esperti. Nell'interesse di tutti, la piccola software-house GRC, già salita agli onori della cronaca per aver offerto, a tempo debito, l'opportunità di inibire il fastidioso popup dove si invitava ad ...

Meltdown e Spectre : hanno davvero impatto sulle prestazioni dei giochi PC? - articolo : È stato descritta come una delle più grosse falle nella sicurezza dei PC che a cui abbiamo mai assistito. Le prime pagine sono state dominate da notizie riguardanti pericolose brecce nella sicurezza insite nello stesso design hardware dei microprocessori Intel degli ultimi 20 anni, che si estendono quindi a milioni di unità in circolazione e in uso al giorno d'oggi. Se il vostro PC gaming è basato su un processore Intel, allora è vulnerabile ...

Surface - la patch per Meltdown e Spectre potrebbe causare cali di prestazioni : L’ultima patch rilasciata per risolvere il bug dei processori Intel e AMD ha coinvolto anche i dispositivi Microsoft. La casa di Redmond è stata infatti tra le prime a rendere disponibile l’aggiornamento per la propria gamma prodotti. La correzione però in alcuni casi sembra abbia portato cali di prestazioni importanti per i dispositivi della gamma Surface, notoriamente tra i più ottimizzati, se non i più ottimizzati in assoluto, nel ...

Sony Xperia XA1 e XA1 Plus si aggiornano e ricevono le patch per Spectre e Meltdown : Sony Xperia XA1 e XA1 Plus si aggiornano e ricevono le patch di sicurezza di gennaio che contengono anche il fix per Spectre e Meltdown

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Fa tremare il virus Meltdown e Spectre : scopriamo i Samsung - Huawei ed Honor protetti : Da alcuni giorni a questa parte si discute moltissimo sulla reale pericolosità del virus legato alla famiglia Meltdown e Spectre, in quanto a differenza di quanto avviene solitamente in questi casi la minaccia coinvolge addirittura il processore dei dispositivi. A tal proposito, pochi giorni fa ho già avuto modo di condividere un approfondimento sulle nostre pagine, ma oggi 11 gennaio intendo dedicare un capitolo agli smartphone ed in ...

Scoprite se il vostro smartphone sarà aggiornato contro Meltdown e Spectre : Scopriamo quali produttori stanno già lavorando alle patch per correggere le vulnerabilità Spectre e Meltdown che minacciano miliardi di dispositivi elettronici.

NVIDIA : le patch per Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD entro fine gennaio : NVIDIA ha annunciato che le patch che correggono le vulnerabilità Spectre e Meltdown arriveranno su SHIELD TV e SHIELD Tablet entro fine gennaio

Avete un processore AMD? Per voi niente patch contro Meltdown e Spectre : A causa di alcuni gravi problemi rilevati su computer con hardware AMD, Microsoft decide di sospendere il rilascio dell’ultima patch di sicurezza di Windows. Il polverone finito sui processori Intel ed AMD per il caso Meltdown e Spectre ha fatto il giro del mondo. Questo “bug” – se lo si può definire tale – su queste SoC ha reso tutti gli utenti ed i loro dati a rischio esponendoli ad un furto virtuale di massa. Per ...

NVIDIA GeForce 390.65 Il driver WHQL racchiude gli aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre : NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver per le sue schede grafiche. Secondo le note di rilascio, il driver NVIDIA GeForce 390.65 WHQL presenta aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre e aggiunge il supporto per NVIDIA Freestyle. Nel caso non lo sapessi, NVIDIA Freestyle ti consente di applicare filtri di post-elaborazione ai tuoi giochi.Inoltre, questo nuovo driver aggiunge un pop-up per avvisare l’utente se una eGPU è stata connessa ...

Firefox : la versione 57.0.4 riduce i rischi da Meltdown e Spectre : Per ridurre i rischi provenienti dalla falla, insita nella progettazione dei processori, Firefox lancia un aggiornamento mirato a migliorare la sicurezza dei suoi fruitori. Meltdown e Spectre Nel corso della precedente settimana, Microsoft, ha lavorato per diffondere il nuovo aggiornamento firmware per risolvere il problema Meltdown sui dispositivi Surface; insieme alla patch per Windows 10. In un precedente articolo, avevamo parlato dei rischi ...

Pc e iPhone - attenti al Meltdown e Spectre : ecco come difendersi : Meltdwon e Specte sono una nuova minaccia per tutti i dispositivi costruiti negli ultimi 20 anni: pc, smartphone,tablet. ecco come difendersi.

Windows 10 Mobile meglio di iOS e Android sul caso Meltdown e Spectre : Nonostante Windows 10 Mobile abbia un market share vergognoso con solo lo 0.15% e sia considerato da Microsoft come OS fuori sviluppo a tutti gli effetti, nel 2018 riesce a sovrastare tutti gli altri sistemi operativi Mobile su una particolare questione. Meltdown e Spectre sono due falle di sicurezza emerse di recente che stanno terrorizzando ogni tipo di dispositivo: a partire dai PC sino ad arrivare agli smartphone. Concentrandoci unicamente ...

Patch di sicurezza di gennaio contro Meltdown e Spectre - Essential Phone PH-1 dà il via : Arrivano sull'Essential Phone PH-1 le Patch di gennaio 2018, Patch che includeranno per tutti gli smartPhone Android delle protezioni contro le vulnerabilità note come Meltdown e Spectre.