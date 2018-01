Matteo Renzi mostra in diretta in suo conto in banca Ecco quanti soldi ha

Matteo Renzi evoca il complotto dei sacchetti di plastica : "C'è un disegno strategico contro di noi" : "È evidente che c'è un disegno strategico contro di noi e contro il Partito democratico. La vicenda dei sacchetti di plastica è emblematica". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, alla direzione del partito.Renzi è ritornato su un tema, quello dei sacchetti di plastica, che ha suscitato numerose polemiche politiche. Il segretario del Pd, infatti, è stato accusato di aver favorito l'imprenditrice Catia ...

Il piano segreto di Pietro Grasso e 'traditori' del Pd : Matteo Renzi spinto alla rovina : Il vero obiettivo della mossa di Pietro Grasso che ha firmato il patto con Nicola Zingaretti è conquistare Palazzo Chigi e la segreteria del Pd. Tra Palazzo Grazioli, Montecitorio, Palazzo Madama e ...

Sergio Marchionne contro Matteo Renzi : 'Mi piaceva - ma quella persona non la vedo più da tempo' : Ma il manager italocanadese, a margine dell'incontro, ha parlato anche di politica. Come detto, nel mirino ci è finito il segretario del Pd: 'Renzi mi è sempre piaciuto come persona . Quello che è ...

Marchionne : «Il Matteo Renzi che appoggiavo non lo vedo da tempo» : Le parole dell’amministratore delegato di Fca a margine del salone dell’auto di Detroit. Già nelle settimane scorse aveva detto: «Renzi ha avuto coraggio ma per fare lo statista, dalle buone intenzioni si deve passare ai fatti»

Matteo Renzi - la carta Pd contro Di Maio e Salvini : 'Minniti - per favore - vai più in tv' : ... spesso giustificati, di Lega e Movimento 5 Stelle, il segretario prova a giocare la carta 'legalità e sicurezza', incarnata dal Ministro degli Interni che ha messo firma e faccia sulla politica di ...

Paolo Cirino Pomicino : 'Matteo Renzi? Gli dissi che si stava buttando via - e lui...' : Precettore dell'accordo - alcuni indulgerebbero alla parola intrigo -, un'esistenza sopra le righe di uno spartito democristiano, pittoresco e tagliente, una distintiva "mobilità facciale" su cui ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini uniti contro la legge Lorenzin sui vaccini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini marciano uniti contro l'obbligo di vaccinazione previsto dalla legge Lorenzin. Partecipando a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il candidato premier dei 5 stelle infatti dice: "Cambieremo la legge Lorenzin sui vaccini, faremo una legge per raccomandare le vaccinazioni. Noi intendiamo l'obbligo come era inteso prima del decreto Lorenzin". Sulla questione si è espresso in maniera simile il segretario della ...

Matteo Renzi - l'asso si chiama Carlo Calenda : la poltronissima che vuole regalare al ministro : 'Matteo, noi non siamo rottamatori, ma grandi costruttori e tu hai guidato questa spinta'. Passa da questa frase il riavvicinamento di Carlo Calenda e Matteo Renzi . Il ministro dello Sviluppo ...

Matteo Renzi - il faccia a faccia con Burioni : 'Candidati col Pd' - il prof dei vaccini lo gela : Il professore che combatte da mesi contro gli anti-vaccini non sarebbe ancora convinto fino in fondo di provare l'avventura politica. Burioni ha partecipato all'assemblea dei circoli Pd di Milano, la ...

Matteo Renzi - il retroscena clamoroso : psicodramma Pd - 'si è dovuto chiudere in una stanza' : Ha fatto un passo di lato, Matteo Renzi . Per qualcuno la scelta di tirarsi indietro da Palazzo Chigi ('A me basta che ci sia un premier del Pd ') non è solo un assist a Paolo Gentiloni ma anche l'...

Notizie del giorno : Matteo Renzi e Alitalia : Notizie del giorno: Matteo Renzi ha aperto ieri ufficialmente la campagna elettorale del PD da Torino con un attacco al M5S. Anche Air France entra nella... L'articolo Notizie del giorno: Matteo Renzi e Alitalia su Roma Daily News.

Matteo Renzi - così umiliava pubblicamente Pier Ferdinando Casini : 'Se vinco io - lui...' : Cinque anni in politica sono un secolo. Se si è spregiudicati, anche di più. E così Matteo Renzi ha in Pier Ferdinando Casini uno dei suoi alleati più stretti e fidati, tanto da promettergli un posto in lista nella ...

Matteo Renzi pronto a tutto - Paolo Gentiloni kamikaze : 'Bene bene - finalmente è...' : Al Nazareno lo chiamano 'gioco di squadra', ma qualcuno lo legge come il sogno di Matteo Renzi : mandare Paolo Gentiloni allo sbaraglio. Se possibile, fargli sporcare il più possibile le mani con il ...

Matteo Renzi - la sciabolata di De Benedetti : 'Di economia ci capisce onestamente poco' : 'onestamente, Matteo Renzi ci capisce veramente poco'. Davanti ai membri della Consob è quasi brutale, Carlo De Benedetti . L'Ingegnere era stato chiamato a rispondere dell'accusa di insider trading ...