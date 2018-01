Masterchef Italia 7 Diretta puntata 18 gennaio 2018 Concorrenti ed eliminati | Invention

Masterchef Italia 7/ Diretta puntata 18 gennaio 2018. Concorrenti ed eliminati : Mystery Box per i cani : MASTERCHEF ITALIA 7, anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i Concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:27:00 GMT)

Masterchef Italia 7 vola in Norvegia tra giudici canini e il ritorno di Valerio Braschi : anticipazioni 18 gennaio : Masterchef Italia 7 torna in onda oggi, 18 gennaio, con una nuova puntata in cui il pubblico volerà dritto dritto tra i fiordi della Norvegia per una prova in esterna a basse temperature a base della cucina tipica del posto ma non tutti arriveranno fin là. Come sempre la puntata di Masterchef Italia prenderà il via da una Mistery Box che spingerà gli chef a preparare dei piatti che facciano contenti dei giudici speciali, 4 cani portati in studio ...

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : foto - i cani dividono i fans (18 gennaio) : Masterchef Italia 7, Anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:30:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : foto - 8 giudici per i concorrenti (18 gennaio) : MASTERCHEF ITALIA 7, Anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 19:14:00 GMT)

Masterchef Italia 7 Anticipazioni quinta puntata : stasera 18 gennaio 2018 : Gli aspiranti chef voleranno fino in Norvegia per una prova in esterna tra le più dure nella storia del talent.

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : foto - Bruno Barbieri annuncia una serata top (18 gennaio) : Masterchef Italia 7, Anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:14:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ Anticipazioni e diretta : una cucina da cani - promo (18 gennaio) : MASTERCHEF ITALIA 7, Anticipazioni quinta puntata 18 gennaio: cani e prova in esterna al freddo in Norvegia, sfide sempre più complicate per i concorrenti in gara.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 13:39:00 GMT)

FRANCESCO ROZZA/ Il ringraziamento a Canavacciulo (Masterchef Italia 7) : FRANCESCO ROZZA è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 7 e in uno degli scatti di Instagram ha voluto ringraziare lo chef Antonino Canavacciulo, giudice del programa di Sky. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:47:00 GMT)

VALERIO BRASCHI/ Il vincitore di Masterchef Italia 6 e il sogno di aprire un ristorante : VALERIO BRASCHI: ospite della quinta puntata di Masterchef Italia 7, vincitore della passata edizione. Una grande esperienza in India, poi l’apertura del suo ristorante.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:18:00 GMT)

MICHELE SARDO/ La rinascita dopo il ripescaggio? Può essere l'effetto sorpresa... (Masterchef Italia 7) : MICHELE SARDO è stato ripescato nella scorsa puntata del programma di Sky Uno. Nella sua prima prova esterna, ha avuto la meglio nella squadra dei Blu evitando i Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:35:00 GMT)

ANTONINO BUCOLO/ Video - Antonia Klugmann contro il macellaio che accusa il colpo! (Masterchef Italia 7) : ANTONINO BUCOLO è uno dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef ma nell'ultima puntata il giudice Klugmann si è scagliata duramente contro di lei. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:31:00 GMT)

ROCCO BUFFONE/ Una sfida-salvezza all’ultimo raviolo (Masterchef Italia 7) : ROCCO BUFFONE ha proposto alla Mistery Box le tagliatelle d’agnello su crema di carciofi. Buona Invention con un secondo a base di pesce ma si salva soltanto ai Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:22:00 GMT)

ALBERTO MENINO/ Video - "Ho rischiato di finire all'Inferno - stavolta è andata bene!" (Masterchef Italia 7) : ALBERTO MENINO è uno dei concorrenti di Masterchef 7. Nel corso dell'ultima puntata ha rischiato di uscire dal programma per colpa di una prova che ha totalmente sbagliato. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:04:00 GMT)

SIMONE SCIPIONI / Riparte da un ottimo Pressure Test (Masterchef Italia 7) : SIMONE SCIPIONI dopo aver perso l’esterna di Milano assieme al resto della squadra dei Rossi, si è dimostrato straordinario ai Pressure nella preparazione del piccione imbottito.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 09:00:00 GMT)