: Mancini strizza l'occhio al PSG: "Mi piacerebbe allenarlo" (Sport Mediaset) - infoitsport : Mancini strizza l'occhio al PSG: "Mi piacerebbe allenarlo" (Sport Mediaset) - CalcioWeb : #Mancini strizza l'occhio al #Psg: futuro in Francia per il tecnico? - infoitsport : Mancini strizza l'occhio al Psg: "Sì, mi piacerebbe allenarlo" (La Gazzetta dello Sport) - serieacaffe : Psg: Mancini strizza l'occhio "Sì, mi piacerebbe allenarlo E tutto può succedere..." - SporRadyosuCom : Mancini strizza l'occhio al Psg: «Mi piacerebbe allenarlo» -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) L’allenatore Robertonon si accontenta dello Zenit, si cerca una panchina prestigiosa che potrebbe essere anche quella del Psg, come si augura lo stessoin un’intervista al quotidiano francese ‘L’Equipe’: “E’ ovvio che qualsiasivorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions. Non conosco il, ora c’è Emery che è un bravo allenatore. Non mi hanno mai contattato né ora, né in passato”. E’ ancora presto per parlare della prossima stagione ma nel frattemposi propone al Psg… L'articolol’occhio al Psg:inper il? sembra essere il primo su CalcioWeb.