Maltrattava e picchiava anziana | arrestata badante a Reggio Calabria Il video delle

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Maltrattamenti, lesioni e minacce. Una donna rumena di 60 anni, Veronica Morosan, è statadai carabinieri di. Doveva assistere un’di 84 anni e per questo era stata assunta dalla famiglia comee collaboratrice domestica con la possibilità di occupare una stanza e di trasferire il proprio domicilio nell’abitazione della donna. La figlia, però, si era accorta che l’madre presentava spesso lividi sul corpo e, alla richiesta di spiegazioni, lali aveva attribuiti a ematomi causati da cadute accidentali. Una risposta che non ha convinto la figlia la quale, per tutelare il genitore, ha denunciato gli episodi ai carabinieri del comando provinciale che hanno piazzato una telecamera a casa dell’donna. Le immagini non hanno lasciato adito a dubbi: laha più volte percosso e minacciato la donna che non ha mai reagito alle ...