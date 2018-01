Maltempo | ripristinati i collegamenti con l’isola d’Elba

Maltempo : ripristinati i collegamenti marittimi per Capri : ripristinati questa mattina i collegamenti via mare per l’isola di Capri: ieri sono stati interrotti a causa delle condizioni meteo-marine avverse. Solo le navi-traghetto Caremar sono riuscite ad assicurare le corse tra Napoli, Sorrento e Capri, mentre i mezzi veloci hanno dovuto sospendere le partenze a causa del forte vento e del mare mosso. Stamattina il vento è calato, consentendo la ripresa delle corse. Nonostante il mare sia ancora ...