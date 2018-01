Maltempo | la tempesta Friederike devasta il Nord Europa | trasporti bloccati | 9 morti tra

Maltempo - la tempesta Friederike flagella il nord Europa : 6 morti. Treni fermi in Belgio e Germania. Aerei in tilt : Venti fino a 140 km/h. tempesta su Amsterdam, sospesi tutti i voli. Una vittima in Germania e tre nei Paesi Bassi

Maltempo - la tempesta Friederike paralizza il Belgio : fermi tutti i treni ad alta velocità : La tempesta Friederike paralizza il Belgio, dove la circolazione dei treni ad alta velocità Thalys dal Belgio verso Olanda e Germania è stata interrotta, per l’intera giornata, a causa del Maltempo. Una cinquantina di treni regionali sono stati cancellati, e sono stati accumulati ritardi per oltre 20 ore sulla rete ferroviaria del Paese. Inoltre si sono registrati una ventina di incidenti ferroviari a causa dei detriti finiti sui binari. ...

Maltempo - la tempesta Friederike sferza l’Olanda : sale a tre il bilancio dei morti : La tempesta Friederike imperversa in Olanda: sale a tre il bilancio dei morti. Si legge nell’edizione online del quotidiano De Telegraaf. Le vittime sono tutti uomini di oltre 60 anni colpiti da rami o da alberi sradicati dal vento, mentre un altro uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito nel crollo di una costruzione. La tempesta, con venti fino a 140 kmh, ha provocato danni anche al quartier generale di Europol all’Aja. Molte ...

Maltempo - la tempesta Friederike spaventa la Germania : treni fermi in tutto il Paese - c’è la prima vittima [FOTO] : 1/11 ...

Maltempo - la tempesta “Friederike” investe il Nord Europa : 2 morti in Olanda - voli e treni in tilt : Almeno due persone hanno perso la vita in Olanda a causa della violenta tempesta “Friederike” che sta investendo in queste ore il Nord Europa. La prima vittima un 62enne colpito sul volto dal ramo di un albero nella provincia di Overijssel, nell’est dell’Olanda. La seconda vittime è un altro 62enne, caduto da un’altezza di diversi metri nella città di Vuren, probabilmente a causa del vento. Il Nord Europa nella ...

Maltempo : a gennaio prevista tempesta con 4 gradi in più : Roma – La Coldiretti, sulla base dei dati Ucea relativi ai primi 10 giorni del mese di gennaio che hanno visto piogge record da Nord a... L'articolo Maltempo: a gennaio prevista tempesta con 4 gradi in più su Roma Daily News.

Maltempo - violentissimo temporale su Messina : spaventosa tempesta di fulmini e grandinata sulla litoranea - spiagge imbiancate [GALLERY] : 1/16 ...

Maltempo - il mare è in tempesta e la crociera diventa un incubo. Passeggeri : “Pensavamo di non farcela” : La crociera “È stato il momento più spaventoso della mia vita”, è il commento di un passeggero della Norwegian Breakaway che si è imbattuta in un mare decisamente burrascoso: “Avevamo paura di non farcela, la nave era molto inclinata”. L'articolo Maltempo, il mare è in tempesta e la crociera diventa un incubo. Passeggeri: “Pensavamo di non farcela” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maltempo : la tempesta Eleanor fa 3 morti. In Alto Adige 2 vittime in una valanga : Due vittime in Spagna e una in Francia. Madre e figlia di undici anni uccise in Alta val Venosta mentre facevano un fuoripista. Danni e centinaia di voli cancellati in mezza Europa"/> E' la quarta ...

Allerta Meteo - è un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del Maltempo : arriva la “Tempesta di Capodanno” - attenzione al Centro/Sud : 1/18 ...

Allerta Meteo - violenta tempesta invernale in arrivo : forte Maltempo e tanta neve in tutt’Italia tra 27 e 28 Dicembre - ma per Capodanno migliora : 1/33 ...

ALLERTA METEO/ Previsioni : torna il Maltempo - da domani arriva una tempesta invernale (oggi - 26 dicembre 2017) : METEO, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 26 dicembre 2017. torna il maltempo con neve al nord e pioggia su Liguria e Toscana. Da domani invece è prevista una tempesta invernale.

Meteo - arriva la "tempesta del dopo Natale" : ecco il Maltempo : Il Meteo dopo Natale presenterà alcune sorprese. Come spiegano gli esperti, a partire dal 26 dicembre l'alta pressione abbandonerà l'Italia per l'arrivo di una bassa pressione atlantica che porterà...

Allerta Meteo - la “Tempesta del Solstizio d’Inverno” flagella Libia e Grecia. Altre 24 ore di Maltempo anche al Sud Italia : 1/21 ...