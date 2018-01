Maltempo | danni ingenti in Calabria | Catanzarese e Cosentino le zone più colpite

Maltempo - danni ingenti nel Catanzarese e nel Cosentino : evacuate due scuole - bambini soccorsi : Italia dominata da un forte Maltempo da Nord a Sud. In Calabria in particolare il forte vento a recato danni ingenti a strutture pubbliche e private in tutta la fascia dell’Alto Ionio Catanzarese, con il palazzetto dello sport di Botricello scoperchiato, diverse case danneggiate e problemi per la circolazione stradale e ferroviaria. L’ondata di Maltempo che ha investito il comprensorio sta continuando a provocare disagi in provincia ...

Maltempo - danni a rete elettrica in Calabria : Enel al lavoro : Le forti raffiche di vento che, nelle ultime ore, stanno interessando le province di Cosenza, Catanzaro e Crotone hanno causato anche danni alle linee elettriche a causa di alberi abbattuti o altro materiale divelto dal forte vento. Il personale di e-distribuzione, la societa’ del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta gia’ operando per individuare e riparare le linee danneggiate. I tecnici ...

Maltempo Basilicata : approvato decreto per i danni dagli eventi eccezionali del 2017 : approvato il decreto di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Basilicata il 14 luglio 2017 e il 29 agosto 2017. Lo comunica il Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il MIPAAF ha esaminato la proposta della Regione Basilicata di declaratoria di carattere eccezionalità dagli eventi avversi, nello specifico le trombe d’aria, accorsi il 14 luglio e il 29 agosto scorsi, che hanno ...

Il Maltempo flagella l’Italia con neve - pioggia e vento : danni - frane e disagi alla viabilità in un gennaio “bollente” : Il maltempo arriva a flagellare l’Italia con bufere di neve, piogge violente e forte vento in un gennaio “bollente” con temperature massime di 4 gradi superiori alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che vedono precipitazioni record da Nord a Sud con temporali, nevicate e mareggiate che causano danni, frane e problemi alla viabilità. pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – ...

Maltempo Umbria : vigili del fuoco al lavoro a Perugia per i danni del vento : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia per i problemi creati dal vento: non si segnalano particolari disagi per le persone. I pompieri sono al lavoro per alberi, rami e tegole cadute. Interessati diversi centri della provincia. L'articolo Maltempo Umbria: vigili del fuoco al lavoro a Perugia per i danni del vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : pioggia e forti raffiche di vento - danni e disagi tra Cosenza e Catanzaro : disagi e danni per pioggia e forti raffiche di vento si registrano in alcune zone della Calabria: precipitazioni si registrano in tutta la regione anche se al momento non si registrano criticità. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. I pompieri sono impegnati per la rimozione di alberi caduti su auto in sosta, rimozione di ostacoli, cartelloni e pannelli ...

Maltempo in Calabria : danni a Catanzaro per le forti raffiche di vento : forti raffiche di vento stanno colpendo anche la Calabria. Numerose le richieste di intervento giunte già dalla tarda serata di ieri e poi nella notte e al mattino ai vigili del fuoco, soprattutto...

Maltempo : alla Basilicata ulteriori risorse per i danni dalle alluvioni del 2013 : Il Governo ha riconosciuto la totalità dei fabbisogni per danni alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi alluvionali occorsi in Basilicata nei periodi 7-8 Ottobre e 1-3 Dicembre 2013. Saranno rimborsati – rende noto l’Ufficio regionale Protezione civile – i danni a macchinari e attrezzature, ai beni immobili sede di attività di impresa, alle scorte, materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Le risorse inizialmente ...

Maltempo Abruzzo - Mazzocca : “Continua l’erogazione rimborsi per danni subìti” : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca, sul profilo Facebook, annuncia come la Regione Abruzzo stia continuando a liquidare ai Comuni abruzzesi i rimborsi delle spese sostenute per fronteggiare le avversità atmosferiche che li colpirono nel mese di gennaio 2017 di cui all’Ordinanza di Protezione Civile n. 441/2017, specificando la cadenza quasi giornaliera delle erogazioni per rispondere alle esigenze manifestate, previa ricezione ...

Maltempo Abruzzo : 4° tranche di fondi ai Comuni per i danni di gennaio 2017 : Il Servizio Protezione civile della Regione ha autorizzato ieri ulteriori ordinativi di pagamento per euro 1.054.693,93 quale quarta erogazione agli enti locali (13 Comuni e la Provincia di Chieti) che hanno rendicontato le spese sostenute a causa del Maltempo del gennaio 2017. Ad oggi sono stati erogati circa 6 milioni di euro, mentre proseguono le sollecitazioni ai Comuni affinche’ facciano pervenire tutta la documentazione necessaria. I ...

Maltempo Piemonte : danni alle aziende agricole astigiane : danni alle aziende agricole astigiane nei giorni scorsi a causa del Maltempo: è quanto emerge dalle prime verifiche di Confagricoltura provinciale. L’ondata di Maltempo con grandine ha danneggiato alberi e rami, provocato colate di fango da campi e vigneti, e scoperchiato i tetti di alcune cascine sui dorsali delle colline. Le maggiori criticità, sebbene non gravi, sono state registrate nella Valle Versa e nella Valle Bormida. L'articolo ...

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dalla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...