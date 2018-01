Maltempo | alberi e pali abbattuti nel Frusinate | disagi 

Maltempo - forte vento a Roma : 30mila alberi monitorati - 139 abbattuti : “Con il Maltempo si sono sempre verificati nella citta’ di Roma casi di caduta di rami e alberi. Ma a differenza degli anni passati, nessuno sta piu’ fermo ad aspettare. Siamo al lavoro per recuperare i gravi ritardi accumulati e per mettere in sicurezza e mantenere in buona salute gli alberi della citta’. Prosegue senza sosta, secondo la nostra pianificazione, il lavoro che prevede il monitoraggio 82mila alberi di alto ...

Vento - mareggiate e alberi caduti : è allerta Maltempo : Collegamenti con le isole interrotti, allerta per il rischio mareggiate, raffiche di Vento fino a 100 km/h e alberi caduti. Il maltempo si abbatte sull'Italia. alberi caduti A ROMA - A Roma una donna ...

Roma - cadono alberi per il vento forte : attimi di paura a Prati : un ferito. Il Maltempo manda i treni in tilt Foto : Strage di alberi a Roma, e un tronco finito su un'auto ha ferito un uomo. Gli ultimi casi sono avvenuti nella giornata di oggi nel quartiere Aventino, ad Acilia dove il conducente di un'auto...

Maltempo Roma : alberi e rami caduti - ferito automobilista ad Acilia : Vento forte a Roma: numerose le segnalazioni di alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche. Nella zona di Acilia, un ramo è crollato colpendo un auto con a bordo un uomo: il 53enne è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Danneggiate delle auto in sosta in via Manlio Gelsomini per il crollo di piante. L'articolo Maltempo Roma: alberi e rami caduti, ferito automobilista ad Acilia sembra essere il ...

Maltempo Sardegna : pericolo di caduta alberi per il vento - chiusi parchi a Olbia e Cagliari : A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di chiusura del Parco cittadino “Fausto Noce” per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. chiusi anche parchi, giardini recintati e cimiteri cittadini a Cagliari. L'articolo Maltempo Sardegna: pericolo di caduta alberi per il vento, chiusi parchi a Olbia e Cagliari sembra essere ...

Maltempo Olbia : pericolo di caduta alberi per il vento - chiusi il parco “Fausto Noce” : A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di chiusura del parco cittadino “Fausto Noce” per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. L'articolo Maltempo Olbia: pericolo di caduta alberi per il vento, chiusi il parco “Fausto Noce” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lazio : alberi caduti nel Frusinate : “Per Maltempo, alberi caduti nel Frusinate sulla Sr509 Forca D’Acero al 34+570 in direzione San Donato Val di Comino. In corso le operazioni di rimozione e messa in sicurezza a cura di Astral spa“: lo spiega in una nota Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: alberi caduti nel Frusinate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - alberi sui binari : ancora disagi in Calabria : A causa del Maltempo in Calabria, si segnala una nuova interruzione, verificatasi stamani, dalle 10:20 alle 11:10 sulla linea ferroviaria ionica a causa della caduta di un albero. L’incidente si è verificato tra Bianco e Ferruzzano ed è stato il terzo della mattinata. L'articolo Maltempo, alberi sui binari: ancora disagi in Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : vento forte e alberi crollati - riaperta l’autostrada A18 : riaperta al traffico l’autostrada A18 Catania-Messina, anche nel tratto Giarre-Fiumefreddo di Sicilia, chiusa a seguito del crollo di diversi alberi a causa delle forti raffiche di vento. Resta chiuso il casello di Giarre della A18 per problemi di stabilità di un palo per l’energia elettrica. L'articolo Maltempo Sicilia: vento forte e alberi crollati, riaperta l’autostrada A18 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : il vento abbatte alberi - chiuso tratto dell’autostrada A18 : chiuso tratto dell’autostrada A18 Messina–Catania, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, a causa della caduta di alberi provocata dalle forti raffiche di vento che da ieri sera spazzano la sulla Sicilia. Alcune vetture sono rimaste bloccate dagli alberi e sono state “liberate” dall’intervento di personale della polizia stradale e dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: il vento abbatte ...