Malattie reumatiche | ecco i sintomi che le caratterizzano | sono i campanelli d’allarme

SIR - un italiano su 2 non conosce prevenzione Malattie reumatiche : Roma, 18 gen. (askanews) Il 54% degli italiani non sa che è possibile prevenire le malattie reumatiche. Per sette cittadini su dieci, infatti, le principali cause di questi disturbi sono il clima ...

Malattie reumatiche : le donne più a rischio degli uomini - ecco perché : Avviare nuovi studi scientifici, svolgere attività formativa tra i medici di medicina generale e fornire una corretta informazione a tutta la popolazione. Sono questi i tre principali obiettivi del nuovo protocollo di collaborazione sulla medicina di genere che è stato siglato tra la Società Italiana di Reumatologia (SIR) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Nelle prossime settimane prenderanno il via i primi progetti che prevedono, tra le ...

Malattie reumatiche : un aiuto dai farmaci biologici - ecco come agiscono : Più del 40% dei pazienti colpiti da Malattie reumatiche gravi in Italia potrebbe trarre beneficio dai farmaci biologici, ma solo il 22% è trattato con queste armi molto potenti. Nel nostro Paese più di 5 milioni di persone vivono con la diagnosi di una di queste patologie che possono portare a invalidità, prospettiva evitabile proprio grazie alle terapie innovative biologiche che negli ultimi 20 anni hanno radicalmente migliorato la qualità di ...

Sanità : Malattie reumatiche - 1 paziente su 3 costretto ad abbandonare il lavoro : Una persona su tre che soffre di malattie reumatiche è costretta ad abbandonare il lavoro. A lanciare l’allarme è l’Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar), che partecipa al 54.esimo congresso nazionale della Società italiana di reumatologia – Sir, in programma a Rimini fino al 25 novembre. Il dato è emerso dall’indagine Apmar – Swg, che ha analizzato uno spaccato della situazione ...

Malattie reumatiche : 800 mila italiani a rischio. Al via la campagna nazionale #reumadays in 11 città : Subdole e silenziose, danneggiano a poco a poco le cartilagini ed i tessuti circostanti e all'inizio non danno segni evidenti. Solo in un secondo momento si manifestano con forti dolori a cui seguono le prime difficoltà di movimento. Sono le Malattie reumatiche e in Italia oltre 800mila persone sono a rischio di invalidità a causa delle forme più gravi di patologie come artrite reumatoide, artriti sieronegative, spondilite o ...