Mafia cinese | blitz della polizia | 33 arresti in Italia e Ue

Blitz contro la Mafia cinese. 33 arresti in maxi operazione 'China Truck' : Firenze, 18 gennaio 2018 - maxi operazione di polizia contro la mafia cinese in Europa . 50 gli indagati, 33 dei quali raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Dda di ...

Mafia cinese - arresti tra Prato e Roma : “Monopolio del traffico di merci prodotte in Cina e egemonia nella logistica” : Blitz della Polizia contro la Mafia cinese. Centinaia di agenti hanno eseguito in varie città italiane e di paesi Ue diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e una serie di provvedimenti nei confronti di persone che secondo le indagini fanno parte di un’organizzazione mafiosa che agiva in Italia e in vari paesi europei. Usando il metodo mafioso, hanno ricostruito gli inquirenti, i fermati si assicuravano il monopolio in tutta Europa ...

