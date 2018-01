M5s | Grillo stoppa le polemiche | ' Parlamentarie chiuse | un successo'

M5s - caos parlamentarie : sarà pioggia di ricorsi. Ma il blog di Grillo : voto concluso - tutto ok : La nostra è stata una prova di democrazia diretta online che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo'. E il M5S annuncia: 'I risultati delle votazioni sono stati affidati a due ...

Regole cambiate e cordate Parlamentarie M5s nel caos. Ma per Grillo è tutto regolare : Come previsto, anche stavolta le Parlamentarie a Cinque Stelle non fanno che mostrare (e dimostrare) tutti i limiti del Movimento Cinque Stelle e della piattaforma Rousseau.E non solo per i più che annunciati rallentamenti e disservizi del portale per votare. Per questo la Casaleggio associati che gestisce il funzionamento tecnico del "sistema operativo" del movimento ha provato a metterci una pezza, disabilitando tutte le ...

PARLAMENTARIE M5s/ Blog Grillo & Rousseau in tilt : verso proroga voto a domani - la rivolta degli esclusi : PARLAMENTARIE M5s, proroga voto fino a domani? Blog Grillo & Rousseau in tilt, possibile scadenza alle 14 del 18 gennaio. rivolta degli eslcusi, "tagliati perché non allineati con Di Maio"(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:59:00 GMT)

Elezioni - Carelli (M5s) : “Grillo non ama giornalisti? Usa frasi forti perché comico. Stampa non sempre corretta con lui” : “Grillo non ama i giornalisti? Lui nasce come comico. E i comici usano degli stilemi e delle espressioni forti, da Aristofane a Plauto. frasi come “vi mangerei tutti per il gusto di rivomitarvi” fanno parte della sua personalità. Però forse Grillo lo fa anche perché in passato la Stampa non lo ha trattato sempre con correttezza”. Così a Otto e Mezzo (La7) Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 e candidato M5S alle Elezioni politiche, risponde ...

Grillo : ‘Al via Parlamentarie M5s per evitare voltagabbana ‘ : Roma- Di seguito ciò che è apparso sul blog di Grillo in un post dal titolo ‘Iniziano le #Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle: buon voto... L'articolo Grillo: ‘Al via Parlamentarie M5S per evitare voltagabbana ‘ su Roma Daily News.

M5s - Di Maio : 'Grillo? A giorni presentiamo simbolo insieme' : "Grillo? Certo che ci sarà in campagna e in settimana andiamo insieme a presentare il simbolo del Movimento per le elezioni al ministero". Lo ha assicurato Luigi Di Maio, il candidato premier del M5s, ...

Grillo furioso : "Io lascio il M5s? Mi prendono per scemo - vi spiego il perché di tante falsità" : Quindi, ecco l'attacco ai media: "Insomma, l'unico modo che ha trovato la vecchia politica per sopravvivere è il caos: disseminare di incandidabili i media, trasformando la campagna elettorale in una ...

Jazz club contro Grillo per la sua frase sul liscio : “Discriminatoria”. E il fondatore del M5s risponde così : La metafora di Beppe Grillo sul “Jazzista che ci dà al liscio” non è piaciuta a Michele Minisci, patron del Naima Jazz club di Forlì, che ha definito la dichiarazione del fondatore del Movimento 5 stelle “discriminatoria e sorpredente”: “Un giudizio razzista e discriminatorio verso una musica considerata di serie B. Molti musicisti Jazz hanno sempre contaminato la loro musica col liscio, come Hengel Gualdi, ...

Giovani arrabbiati e intellettuali spingono l'onda M5s - così Grillo sfonda anche a Sud : Per ora nessuno ha il coraggio di parlarne in pubblico, ma i leader dei partiti 'tradizionali' - da Berlusconi a Renzi fino a Salvini - in questi giorni si stanno scambiando un passaparola che ...

Raggi : "M5s va avanti con Grillo Incompetenti? Rido..." : Virginia Raggi ospite di Non è l'Arena di Massimo Giletti su la7, parla degli equilibri nel Movimento Cinque Stelle e delle voci di un passo di lato di Grillo: 'Il garante Beppe Grillo resta nel ...

Grillo lascia M5s : "E' possibile smentire delle voci?...Per me lasciare il Movimento sarebbe come per un jazzista darsi al liscio. Praticamente mi stanno dando dello scemo: si vota fra meno di due mesi e, dopo oltre 10 anni, mi è girato il boccino?". Beppe Grillo smentisce così, in un 'intervento' al Fatto, le voci che indicano un suo abbandono del Movimento 5 Stelle. "Per fortuna - aggiunge il capo ...

M5s - Grillo 'Lasciare il movimento Una grandinata di fake news' : E Renzi? - prosegue - Aveva giurato di non fare più politica se avesse perso il 'referendum sulla Costituzione'. Nel frattempo compare un altro 'soggetto politico' autoproclamatosi 'Liberi ed Eguali'.

ORIETTA BERTI E M5s/ 'Voto Grillo ma anche Berlusconi e Bersani non sono male : basta critiche dal Pd" : ORIETTA BERTI vota M5s. L'endorsement a Di Maio e Beppe Grillo fa infuriare il Partito Democratico: il 'premier 5 stelle' la difende.