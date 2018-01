L' uscita di Crackdown 3 coinciderà con l' E3 2018?

: #Crackdown3 uscirà all'#E32018? un insider non sarebbe sorpreso. - Eurogamer_it : #Crackdown3 uscirà all'#E32018? un insider non sarebbe sorpreso. - WorldPc_ : Crackdown 3 e State of Decay 2: Amazon Spagna rivela le date di uscita: Vi sono novità anche per quanto riguarda Fo… - videogamezoneeu : Sembra che Amazon abbia fatto trapelare le date di uscita di Crackdown 3 e State Of Decay 2 - VGN_IT : Su Amazon sono comparse le date di due esclusive Xbox come #Crackdown3 e #StateofDecay2. Cosa ne pensate? - Eurogamer_it : #Crackdown3 e #StateofDecay2: spuntano in rete le possibili date di uscita. -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Proprio pochi giorni fa vi avevamo riportato le ultime notizie relative alla possibile data didell'esclusiva Microsoft,3: come probabilmente saprete, la divisione spagnola di Amazon aveva messo a listino il gioco confissata per il 29 giugno.Ora emergono ulteriori notizie sulla questione e, stando a quanto riportato da Segmentnext, l'di3 potrebbe coincidere con l'importante evento dell'E3. Secondo l'editore della rivista ufficiale Xbox, Stephen Ashby, la pubblicazione del gioco nel periodo della fiera non sarebbe una sorpresa, al contrario, Ashby crede che l'occasione sia la più adatta ma non solo, non sarebbe sorpreso nemmeno di una release nel giorno stesso della conferenza di Microsoft."Non sarei per niente sorpreso se annunciassero all'improvviso l'di3 per il giorno stesso."Read more…