: Lusail City: La città del futuro 100% ecosostenibile! - DeboraMorano : Lusail City: La città del futuro 100% ecosostenibile! - miriamvansanten : RT @barresi43: Benvenuti a Lusail City, la città del futuro 100% ecosostenibile - SerImpreseUdine : Sogniamo ancora un po' dando uno sguardo a #Lusail City, la città del futuro, totalmente sostenibile, che... - mustsrl : Benvenuti a Lusail City, la #città del futuro 100% ecosostenibile - AlbertoContri : RT @pubbliprogresso: Benvenuti a Lusail City, la città del futuro 100% ecosostenibile -

Leggi la notizia su ambienteenatura

(Di giovedì 18 gennaio 2018) In costruzione a 15 km dalla capitale del Qatar, Doha, ladi, oltre ai grattacieli di design, la skyline maestosa, l’oceano che si riflette nel vetro specchiato di palazzi alti mille piani, le luci, il caos vibrante, il silenzio irreale del deserto tutto intorno, promette di essere anche molto amica dell’ambiente. Unaad impatto zero è, infatti, stata progettata secondo i più rigidi criteri di sostenibilità. La, a nord della baia di Al Qutaifiya, è stata progettata per ospitare 200mila residenti e 170mila lavoratori, per una capacità totale di 450mila persone, in circa 38 km quadrati; nei suoi 19 quartieri ospiterà una tramvia, due porti turistici, zone residenziali, 22 hotel, centri commerciali, stazioni balneari sulle isole circostanti e altre attività di lusso. Ben il 17% della superficie sarà dedicato a spazi aperti e il fiore ...