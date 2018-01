Lupini | il legume con il più alto contenuto di proteine vegetali | ecco perché se ne

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Il lupino è una leguminosa che presenta il piùdi, importanti per le proprietà benefiche che apporta al nostro organismo. Utile in caso di colesterolo, pressione, diabete e peso in eccesso. Sono ricchi di vitamine e minerali, hanno il 40% in più dirispetto a tutti gli altricome ceci, soia e lenticchie. Hanno anche un elevatodi fibre che aiutano a tenere in equilibrio l’intestino. Oltre ad avere delle ottime proprietà nutrizionali irisultano avere un’ottima digeribilità, infatti rispetto ad altri legumi hanno unmolto più basso di anti-nutrienti come lectine e saponine che sono irritanti per lo stomaco e dannose per l’intestino. E’ un alimento anche per i celiaci, in quanto non contiene glutine e può quindi essere utilizzato anche da chi ha problemi di intolleranza. Dal punto di vista nutrizionale, ...