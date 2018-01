Lunedì alla LIUC un convegno sui vantaggi per le PMI nell' apertura di capitale a nuovi

Pallamano - Europei 2018 : la Repubblica Ceca compie l’impresa contro la Danimarca - bene la Spagna. I risultati di Lunedì 15 gennaio : Quarta giornata di gare per quanto riguarda gli Europei di Pallamano maschile, che ha visto disputarsi il secondo turno dei gruppi C e D, in cui la Spagna ha sconfitto 27-25 l’Ungheria, grazie alle 5 reti Adrian Figueras Trejo, pivot del Granollers, mentre la Repubblica Ceca è riuscita nell’impresa di superare la Danimarca con il punteggio di 28-27, al termine di una sfida bellissima e molto avvincente, risolta dalle parate di uno ...

Lunedì nero alla Borsa di Giacarta. Il momento del crollo della balconata : 77 feriti : Sono 77 le persone ferite nel crollo avvenuto oggi all’interno dell’edificio dove ha sede la Borsa di Giacarta. Lo riferisce la Cnn, citando un alto funzionario del dipartimento della polizia della capitale indonesiana. Secondo le autorità, il crollo del piano ammezzato sopra l’atrio centrale dell’edificio è stato causato da un cedimento strutturale nel palazzo costruito alla fine degli anni Novanta. L’incidente è avvenuto attorno ...

Piazza Indipendenza ferita ancora aperta. Ancora tensioni - Lunedì tre migranti alla sbarra : rischiano 10 anni : Niente scene di guerriglia urbana, nessun segno lasciato dall'idrante, nessun migrante con i borsoni e al posto del caldo afoso di allora, un cielo grigio gonfio di pioggia. Eppure a vedere Piazza Indipendenza e la zona circostante Ancora presidiata dai blindati della polizia, per un attimo si ha quasi la sensazione di essere tornati al 24 agosto, quando tra scontri e tensioni - le cui immagini fecero il giro del mondo - tra le forze dell'ordine ...

Napoli - Lunedì rosso sangue : 17enne accoltellato alla gola in via Foria - è grave : Un 17enne napoletano è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Bosco. Il minorenne è stato accoltellato alla schiena e alla gola mentre si trovava su via Foria,...

Frana di Perarolo di Cadore (BL) : stato di attenzione e preallarme fino a Lunedì : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, preso atto dell’avviso di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi alle ore 14:00, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, dichiara sino alle ore 14:00 di lunedì 18 dicembre lo stato di attenzione (da riconfigurare, ...

Etruria - la settimana di passione della Boschi inizia Lunedì alla Camera : settimana di passione per Maria Elena Boschi. Culminerà domenica 25 con la classica mangiata di panettone, ma la sottosegretaria in preda al caso Etruria fino alla domenica di Natale non avrà grande ...

Le innovazioni che cambiano il Paese. Lunedì alla Camera il rapporto AGI-Censis : Che impatto hanno avuto le innovazioni degli ultimi vent'anni sull'economia e sulla società italiana, le speranze e le paure di un Paese che sta cambiando: sono questi i temi affrontati dal Rapporto 2017 Agi-Censis 'La cultura dell'innovazione' che sarà presentato lunedì 18 dicembre a Montecitorio (ore 11, Sala della Lupa), alla presenza della presidente della Camera, Laura Boldrini, ...

Scomparsa Cardarelli - Spoleto si ferma per rendere omaggio al suo sindaco. In tanti alla camera ardente. Lunedì i funerali : ... compresi i servizi educativi per l'infanzia, la sospensione di tutti gli eventi e spettacoli programmati con svolgimento nell'ambito del territorio comunale, con esclusione delle manifestazioni ...

Allerta Meteo - allarme rosso sull’Italia : Lunedì 11 Dicembre “scuole chiuse” in molte città - ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE] : Allerta Meteo – La protezione civile ha lanciato un pesantissimo allarme rosso per il forte maltempo in arrivo al Centro/Nord. Per la giornata di domani, Lunedì 11 Dicembre, è stato diramato l’allarme rosso sulla Liguria orientale e nell’alta Toscana, dove molte città e comuni stanno decidendo di adottare il provvedimento delle “scuole chiuse”. Una scelta che, ricordiamo, spetta esclusivamente ai Sindaci, che ...

Lunedì presidio antifascista davanti alla sede di Repubblica : Tutti insieme per dire no a qualsiasi forma di fascismo e di razzismo". E' lo slogan del presidio di solidarietà dei giornalisti organizzato per Lunedì 11 dicembre alle 15.30 a Roma davanti alla sede ...