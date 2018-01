: Livorno, il regista Paolo Virzì al Fatto.it: “Nogarin indagato? Stupito dalla sua arroganza, gli manca umiltà per d… - Cascavel47 : Livorno, il regista Paolo Virzì al Fatto.it: “Nogarin indagato? Stupito dalla sua arroganza, gli manca umiltà per d… - silviabest77 : Livorno, il regista Paolo Virzì al Fatto.it: “Nogarin indagato? Stupito dalla sua arroganza, gli manca umiltà per d… - AngelaRosaria21 : @michelotta Sono del sud e vivo a Livorno; ti assicuro che I livornesi non parlano così (vero che non si capisce nu… - Teatro_Goldoni : Andrea Cigni, regista di “Pia de’ Tolomei”, spiega la sua lettura della splendida opera di Gaetano Donizetti... - news_toscana : Al Goldoni di Livorno arriva “Pia de’ Tolomei” di Doniz #biglietti #direttore #piadetolomei #promozione #soniaciani -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2018) “È impressionante l’arroganza della persona che non percepisce cosa vuol dire la responsabilità del suo ruolo e che non ha l’umiltà di dimettersi”. Il, dal 18 gennaio al cinema con Elle & John, ospite della redazione del.it non ha parlato solo di cinema ma anche di, sua città natale. Commentando in particolare l’inchiesta che coinvolge il sindaco Nogarin,per omicidio colposo plurimo dopo l’alluvione che ha colpito la città toscana il 10 settembre scorso L'articolo, ilal.it: “Nogarinsua arroganza, gli manca umiltà per dimettersi” proviene da IlQuotidiano.