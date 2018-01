: Liverpool preso d'assalto per Sturridge: non solo l'Inter sul centravanti - CalcioWeb : Liverpool preso d'assalto per Sturridge: non solo l'Inter sul centravanti - fralittera : @AMIN1908 A quanto pare il Liverpool ha aperto al prestito Preso gratis per 6 mesi non sarebbe male - corsetti_Matteo : L'impatto dell'egiziano al Liverpool è stato devastante. Comprato a 40 milioni, ora ne vale 80..… - cmt8news : L'impatto dell'egiziano al Liverpool è stato devastante. Comprato a 40 milioni, ora ne vale 80..… - marco17481804 : @pisto_gol Metti anche la foto di emre can che non ha ancora rinnovato con il Liverpool ma è già stato preso di mir… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Ilavrebbe respinto l’offerta del Siviglia per prendere in prestito Danielper il resto della stagione. Secondo il “Daily Mail”, infatti, il nazionale inglese potrebbe essere autorizzato a lasciare Anfield in questa finestra di mercatose ilricevera’ un’adeguata offerta. Il Siviglia, che era interessato agia’ dalla scorsa estate, ha proposto di prenderlo per il resto della stagione e pagare tutti i suoi stipendi (150.000 sterline a settimana), ma questa offerta e’ stata respinta dal direttore tecnico Michael Edwards. Anche l’Inter avrebbe anchecontatto con ilper un possibile prestito di, ma il club nerazzurro sarebbe nella stessa posizione del Siviglia e non sarebbe stato in grado di raggiungere un accordo. Il giocatore, da parte sua, sta per tornare disponibile ...