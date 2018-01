LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone femminile. Tutto facile per Halep. Eliminate Muguruka e Konta - Radwanska e Sharapova ok. Giorgi fuori al terzo : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena ore 1:00 Sharapova, Maria (RUS) vs SEVASTOVA, Anastasija (LAT) [14] 2-0 (6-1, 7-6) a seguire MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [3] vs HSIEH, Su-Wei (TPE) 0-2 (6-7 4-6) ore 9.00 BARTY, Ashleigh (AUS) [18] vs Giorgi, Camila (ITA) 2-1 (5-7 6-4 6-1) Margaret Court Arena secondo match dalle ore 1:00 KERBER, Angelique (GER) [21] vs VEKIC, Donna ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Fognini al terzo turno - Thiem si salva - ok Berdych : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 Thiem, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Thiem si salva - ok Berdych : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 Thiem, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) 3-2 (6-7, 3-6, 6-3, 6-2, 6-3) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone femminile. Eliminate Muguruka e Konta - Radwanska e Sharapova ok : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena ore 1:00 Sharapova, Maria (RUS) vs SEVASTOVA, Anastasija (LAT) [14] 2-0 (6-1, 7-6) a seguire MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [3] vs HSIEH, Su-Wei (TPE) 0-2 (6-7 4-6) ore 9.00 BARTY, Ashleigh (AUS) [18] vs GIORGI, Camila (ITA) Margaret Court Arena secondo match dalle ore 1:00 KERBER, Angelique (GER) [21] vs VEKIC, Donna (CRO) non prima ...

LIVE Australian Open 2018 - giovedì 18 gennaio in DIRETTA : Camila Giorgi per l’impresa - Fabio Fognini favorito. Spazio a Federer e Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. giovedì 18 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputa i match del secondo turno per i tabelloni maschile e femminile (parte alta). Sono tanti i big attesi in campo, ma su tutti spicca Roger Federer: il Maestro non dovrebbe avere particolari problemi contro il tedesco Jan-Lennard Struff, nella sessione serale gli ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per volare al terzo turno : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan (SUI) [9] Hisense Arena non prima delle ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone femminile. Camila Giorgi prova a far piangere il pubblico di casa : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena ore 1:00 SHARAPOVA, Maria (RUS) vs SEVASTOVA, Anastasija (LAT) [14] a seguire MUGURUZA, Garbiñe (ESP) [3] vs HSIEH, Su-Wei (TPE) ore 9.00 BARTY, Ashleigh (AUS) [18] vs Giorgi, Camila (ITA) Margaret Court Arena secondo match dalle ore 1:00 KERBER, Angelique (GER) [21] vs VEKIC, Donna (CRO) non prima delle 4.00 ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) vs ...