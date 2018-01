LIVE Australian Open 2018 | tutti i risultati di giovedì 18 gennaio | tabellone femminile

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per volare al terzo turno : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan (SUI) [9] Hisense Arena non prima delle ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di mercoledì 17 gennaio : tabellone femminile. Avanzano Svitolina e Wozniacki : I risultati DELLA TERZA GIORNATA DEL tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana K. Siniakova CZE vs (4) E. Svitolina UKR 1-2 (6-4 2-6 1-6) J. Fett CRO vs (2) C. Wozniacki DEN 1-2 (6-3 2-6 5-7) ore 9.00 italiane (23) D. Gavrilova AUS vs E. Mertens BEL Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana M. Kostyuk UKR vs O. Rogowska AUS 2-0 (6-3 7-5) (7) J. Ostapenko LAT vs Y. Duan CHN ore 9.00 italiane A. Cornet FRA vs ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di mercoledì 17 gennaio : tabellone femminile. Avanzano Svitolina e Bondarenko : I risultati DELLA TERZA GIORNATA DEL tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana K. Siniakova CZE vs (4) E. Svitolina UKR 1-2 (6-4 2-6 1-6) J. Fett CRO vs (2) C. Wozniacki DEN ore 9.00 italiane (23) D. Gavrilova AUS vs E. Mertens BEL Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana M. Kostyuk UKR vs O. Rogowska AUS 2-0 (6-3 7-5) (7) J. Ostapenko LAT vs Y. Duan CHN ore 9.00 italiane A. Cornet FRA vs (12) J. Goerges ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di mercoledì 17 gennaio : tabellone femminile. In campo Wozniacki - Svitolina e Ostapenko : I risultati DELLA TERZA GIORNATA DEL tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana K. Siniakova CZE vs (4) E. Svitolina UKR J. Fett CRO vs (2) C. Wozniacki DEN ore 9.00 italiane (23) D. Gavrilova AUS vs E. Mertens BEL Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana M. Kostyuk UKR vs O. Rogowska AUS (7) J. Ostapenko LAT vs Y. Duan CHN ore 9.00 italiane A. Cornet FRA vs (12) J. Goerges GER Hisense Arena – ora 1.00 ...