L' Europa dei pochi e quella dei molti

Elezioni 2018 - Carofalo (Potere al popolo) : “Si all’Europa dei popoli. Alleanze escluse” : “Siamo sicuramente una forza che crede nell’Europa dei popoli e nella possibilità di in una alleanza tra i Paesi del sud Europa. Secondo noi è possibile immaginare di votare sui Trattati europei, ma è possibile anche dall’interno dell’Europa fare battaglia politica. Tutti quelli che in questi anni hanno promosso politiche che hanno portato alla precarizzazione del lavoro e alla distruzione dell’ambiente sono per ...

Napoli - Albiol : 'Sarri? Il migliore in Italia - uno dei più forti in Europa' : ROMA - ' Sarri è un allenatore molto buono, quando è arrivato ci ha dato indicazioni su cose che magari uno sottovalutava come le rimesse laterali '. Attenzione maniacale sotto ogni aspetto. A lodare ...

Inter - Lisandro Lopez : 'Inter - è un sogno. Sono in uno dei migliori club d'Europa' : La Serie A? Per me è uno dei migliori campionati del mondo, la seguivo . È molto tattico, competitivo, cercherò di dare il massimo e imparare giorno dopo giorno. La Champions? Ho avuto la fortuna di ...

La Fifa e l’Europa al lavoro : lo scopo è ridurre i prezzi dei calciatori - i dettagli : Ogni anno in sede di calciomercato assistiamo a trasferimenti con cifre milionarie, ma nelle ultime sessioni si è toccato davvero cifre ‘montre’, vedi il trasferimento di Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro. Per questo motivo l‘Europarlamento e la Fifa sono al lavoro su un documento “non normativo” per ridurre i prezzi dei calciatori. Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ...

Europa e Cina alla guerra dei robot. L’Ue lancia il piano da un miliardo : Il 2019 non sarà quello descritto da Ridley Scott nel primo Blade Runner. Niente replicanti usati come forza lavoro, da eliminare in caso di ribellione. Ma il comparto industriale mondiale potrà contare su più di 2,6 milioni di robot: il doppio degli abitanti di Milano, un po’ meno di quelli di Roma....

Greenpeace : nasce in Russia uno dei parchi più grandi d’Europa [GALLERY] : 1/5 Credit: Maria Vasilieva ...

Macron pivot d'Europa - parte la strategia dei trattati : Emmanuel Macron mette in campo la strategia dei trattati, per rinsaldare i legami con i big europei. La Germania, in primo luogo, ma anche l'Italia.È già fissata per il 22 gennaio, in occasione del 55° anniversario del trattato dell'Eliseo - l'accordo che sancì l'amicizia fra Germania e Francia nel 1963 - una seduta speciale del Bundestag tedesco e dell'Assemblea nazionale francese per un nuovo trattato di amicizia. Era ...

Ue : oggi a Roma il vertice dei paesi dell'Europa meridionale - focus su immigrazione ed economia : L'immigrazione dovrebbe essere insieme all'economia uno dei temi principali del vertice, nell'ottica di rafforzare una linea comune europea... (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La classifica dei primi 100 calciatori più cari che giocano in Europa : Il Centre International d'Étude du Sport, osservatorio indipendente sul mondo del calcio con sede in Svizzera a Neuchâtel, ha da poco pubblicato una classifica - aggiornata al 5 gennaio 2018 - con i primi 100 calciatori più cari che giocano nei cinque più importanti ...

La tempesta Eleanor mette a dura prova l’Europa : vittime e feriti - venti fortissimi e caos dei trasporti : Dopo aver imperversato su parte della Francia, provocando un morto e almeno 15 feriti, la tempesta Eleanor sta ora bersagliando la Corsica, dove sta alimentando due dei sei incendi attivi sull’isola. Le autorità hanno reso noto che tre persone sono rimaste ferite e oltre 1600 ettari di vegetazione sono andati distrutti. Questa mattina, quasi 11.000 utenze sono rimaste senza energia elettrica. Il traffico è stato sospeso negli aeroporti di ...

Le interviste del Mattino Di Maio : «Tagli - tasse - Europa ecco il programma dei 5Stelle» : Onorevole Luigi Di Maio, uno dei vostri cavalli di battaglia nelle misure economiche è il reddito di cittadinanza. Avete già spiegato che si tratta di portare i redditi a 780 euro per...

PAOLO CONTE/ In tour in Europa per celebrare Azzurro (Meraviglie - La penisola dei tesori) : PAOLO CONTE sarà su Rai Uno a Meraviglie-La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. girerà molti teatri e palasport con un tour che celebrerà i cinquant’anni del brano Azzurro(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:53:00 GMT)

Milan - Gattuso e le sfide del suo 2018 : l'Europa - il rilancio dei nuovi - il gioco e... : Le premesse del Milan che si affaccia al 2018 sono quelle che sono: 14 punti in meno dell'anno scorso, rendimento ai minimi storici - nell'epoca dei tre punti (dal '94-95 in avanti), soltanto nel 2013-...

Berlusconi : Basta Europa dei burocrati - serve un'Europa dei popoli : L'Italia peggiorata dall'euro e migliorata dall'Alta velocità. È il Paese descritto da Silvio Berlusconi che in un'intervista al Corriere dell'Umbria traccia il bilancio degli anni passati dalla sua discesa in campo e si prepara alle prossime elezioni."Alcuni cambiamenti sono stati in peggio, come l'introduzione dell'euro con quelle modalità e a quei valori improvvidamente accettati da Prodi che ha ...