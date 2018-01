Lecce | indagato un meccanico 48enne per l’uccisione di Noemi

Il pm di Trani Ruggiero indagato a Lecce : Convinto sostenitore di un complotto contro l'Italia fra il 2011 e il 2012, l'ex pm di Trani (ora a Bari) è noto nel mondo per aver portato alla sbarra le agenzie di rating Standard and Poor's e ...

Lecce - prete indagato per violenza sessuale su 14enne - la madre sapeva : Violentata da un prete nel silenzio della madre. La vittima è una 14enne Leccese. L'uomo è indagato per violenza sessuale aggravata mentre la madre per favoreggiamento, e proprio per questo la ragazzina è stata allontanata da casa sua.Gli inquirenti hanno infatti ritenuto il clima di omertà della famiglia pericoloso in quanto ha permesso all'adolescente di continuare ad essere vittima degli abusi del prelato.All'inizio si sarebbe ...